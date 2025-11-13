Les médias sud-africains reçoivent un financement de Google après l'enquête sur la concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nqobile Dludla et Siyanda Mthethwa

Le régulateur sud-africain de la concurrence a annoncé jeudi une série de concessions de la part des plateformes technologiques mondiales, y compris un programme de soutien aux médias de 688 millions de rands (40 millions de dollars) convenu avec Google et YouTube, à la suite d'une enquête sur le secteur.

Le programme, annoncé dans le rapport final de la Commission de la concurrence sur son enquête sur le marché des médias et des plateformes numériques, financera les médias nationaux, communautaires et non anglophones par le biais d'une combinaison de licences de contenu, de subventions à l'innovation et d'initiatives de renforcement des capacités, a déclaré l'autorité de régulation.

Google a déclaré que son investissement était cohérent avec le soutien qu'il apporte à ses partenaires de l'information dans le monde entier.

"Aider l'industrie de l'information à s'adapter à l'ère numérique est une responsabilité partagée. Cela nécessite de l'innovation de la part des éditeurs, une approche élargie de la part de l'ensemble du secteur et du gouvernement, et des contributions de la part de plusieurs plateformes, et pas seulement de Google", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Le rapport souligne la façon dont les plateformes numériques mondiales ont érodé les revenus des médias traditionnels, avec Alphabet's GOOGL.O Google et YouTube, Meta META.O , propriétaire de Facebook, Microsoft MSFT.O , TikTok, X, propriété d'Elon Musk, et les entreprises d'intelligence artificielle qui dominent l'accès aux actualités et aux canaux de monétisation.

Dans l'espace des médias sociaux, la Commission a déclaré que YouTube avait accepté de fournir un accès et un soutien aux médias sud-africains qui cherchent à gagner de l'argent avec leur contenu sur la plateforme, tandis que Meta fournira des crédits publicitaires aux médias locaux, ainsi que des ressources et de la formation.

Quant à TikTok, il a accepté de mettre en place de nouveaux programmes de soutien aux éditeurs dans le pays.

La plupart des grandes entreprises ont accepté les mesures correctives et les mettront en œuvre immédiatement, a déclaré le président de la Commission d'enquête, James Hodge.

Toutefois, la Commission a déclaré qu'elle avait imposé à X Corp de proposer tous ses programmes de monétisation en Afrique du Sud.

Le rapport final a été remis à Parks Tau, ministre du commerce, de l'industrie et de la concurrence, qui a déclaré qu'il le présenterait au parlement.

(1 $ = 17,3125 rands)