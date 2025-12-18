Les médias de Trump misent sur l'énergie de fusion avec un accord de 6 milliards de dollars avec TAE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'accord ajoute l'énergie de fusion aux diverses entreprises de la famille Trump

Trump Media sera la société holding qui hébergera les divisions des deux entreprises

Début de la construction de la première centrale électrique à fusion à l'échelle industrielle au monde en 2026

(Ajout de graphiques et de détails sur le conseil d'administration au paragraphe 20) par Deborah Mary Sophia et Timothy Gardner

Le président américain Donald Trump se lance dans la production d'énergie de fusion par le biais d'une fusion de 6 milliards de dollars entre son entreprise de médias sociaux et les technologies TAE soutenues par Google, quelques jours seulement après que les représentants de l'industrie aient demandé un financement fédéral.

L'opération entièrement en actions annoncée jeudi est un pari ambitieux sur le boom de l'énergie stimulé par les centres de données d'intelligence artificielle et s'ajoute à la liste croissante d'entreprises diverses de la famille Trump, allant de la crypto-monnaie à l'immobilier en passant par les services de téléphonie mobile.

Ces derniers mois, les besoins croissants en électricité de l'industrie technologique ont ravivé l'intérêt pour l'énergie nucléaire, notamment par le redémarrage de réacteurs complètement fermés, l'agrandissement de centrales existantes et la signature de contrats pour de futurs petits réacteurs modulaires.

Mais malgré des décennies d'efforts au niveau mondial, la fusion nucléaire, souvent considérée comme une source d'énergie plus propre et plus fiable, n'a pas encore produit de réacteur commercialement viable.

TAE travaille avec Google Research depuis plus de dix ans sur la science de la fusion et compte parmi ses bailleurs de fonds Chevron et Sumitomo Corporation of Americas.

L'entreprise, fondée en 1998, exploite également une activité de stockage d'énergie et une unité de sciences de la vie qui développe la radiothérapie biologique ciblée pour traiter le cancer.

CONDITIONS DE L'ACCORD

Les actionnaires des deux sociétés détiendront environ 50 % de l'entité combinée après la conclusion de l'opération à la mi-2026. Trump Media and Technology Group DJT.O sera la société holding des entreprises comprenant la plateforme Truth Social, TAE Power Solutions et TAE Life Sciences.

Les actions de Trump Media ont bondi de 33 % dans les échanges de pré-marché, attirant l'attention sur Stocktwits, un centre de médias sociaux pour les investisseurs de détail. L'action de cette société déficitaire a chuté de près de 70 % cette année.

"TAE bénéficiera également d'un soutien politique majeur de la part du président Trump, selon nous", a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush.

TECHNOLOGIE DE LA FUSION

Les entreprises et les physiciens des laboratoires nationaux tentent depuis des décennies d'encourager les réactions de fusion, dans lesquelles des atomes légers sont forcés de s'assembler à des températures extrêmes pour libérer d'énormes quantités d'énergie, un processus qui alimente le soleil.

Les principaux obstacles à la commercialisation de la fusion consistent à obtenir plus d'énergie d'une réaction que ce qui y est injecté et à mettre au point des centrales capables de résister à des flux de réactions de fusion pour alimenter le réseau électrique.

M. Binderbauer, directeur général de TAE, et d'autres dirigeants d'entreprises de fusion ont rencontré des responsables du ministère américain de l'énergie ce mois-ci, quelques semaines après que le ministère a créé son tout premier bureau de la fusion.

L'entreprise, qui a levé plus de 1,3 milliard de dollars de fonds privés, a pour objectif de développer et de vendre des systèmes à faisceau neutre de nouvelle génération pour la fusion et les applications connexes de manière plus rentable.

Trump Media a accepté de fournir à TAE jusqu'à 200 millions de dollars en espèces à la signature et 100 millions de dollars supplémentaires lors du dépôt initial de l'enregistrement. L'accord a été approuvé par les conseils d'administration des deux entreprises.

Les deux entreprises prévoient de commencer la construction de la première centrale électrique à fusion à l'échelle industrielle au monde après la conclusion de l'accord. Le directeur général de Trump Media, Devin Nunes, sera le co-PDG de la nouvelle société, aux côtés de M. Binderbauer. Le conseil d'administration de la nouvelle société sera composé de neuf membres, dont M. Nunes, M. Binderbauer et Donald Trump Jr.

La société, qui génère principalement des revenus grâce à la publicité sur la plateforme Truth Social, n'a cessé d'enregistrer des pertes depuis sa création. Elle a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires et une perte de 54,8 millions de dollars au cours du troisième trimestre qui s'est achevé en septembre.