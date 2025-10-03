 Aller au contenu principal
Les mécaniciens de locomotive de l'Union Pacific ratifient un nouveau contrat de cinq ans
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 22:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ingénieurs de locomotive de Union Pacific UNP.N ont voté pour ratifier un nouveau contrat de cinq ans avec l'opérateur ferroviaire, a déclaré vendredi le syndicat BLET-Teamsters.

En vertu de ce nouveau contrat, près de 6 000 membres représentés par la Fraternité des ingénieurs de locomotive et des agents de train, une division de la conférence ferroviaire de la Fraternité internationale des Teamsters (IBT), obtiendront des augmentations de 18,8 % pendant la durée de l'accord.

Le contrat prévoit également une amélioration des prestations de santé et de bien-être, selon le syndicat.

La semaine dernière, le plus grand syndicat ferroviaire américain, SMART-TD, a approuvé l'acquisition par Union Pacific de Norfolk Southern NSC.N pour un montant de 85 milliards de dollars, contribuant ainsi à faire avancer un accord qui devait se heurter à la résistance des syndicats et des autorités de régulation.

L'opération créera le premier opérateur ferroviaire de fret d'un océan à l'autre et remodèlera le transport des marchandises, des céréales aux automobiles, à travers le pays.

Les deux entreprises devraient déposer une demande officielle de fusion auprès du Surface Transportation Board, qui supervise la concurrence et les services ferroviaires, d'ici la fin du mois d'octobre ou d'ici janvier 2026.

