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Les marques chinoises profitent de la hausse des ventes automobiles en Europe
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 06:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mathias de Rozario

La demande de véhicules électriques a permis au marché automobile européen de poursuivre sa croissance en avril, compensant la baisse de la demande de véhicules à essence et diesel et aidant les marques chinoises à accroître leur part de marché, selon les données publiées mercredi par l'Association des constructeurs automobiles européens.

Les immatriculations dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et au sein de l'Association européenne de libre-échange ont augmenté de 7% pour atteindre 1 152 315 véhicules en avril, portant le total pour la période de janvier à avril à 4,8% de plus qu'un an auparavant, selon ces données.

Les immatriculations de véhicules électriques (modèles à batterie, hybrides rechargeables et hybrides) ont augmenté d'environ 21% et ont représenté plus des deux tiers du total des immatriculations, tandis que celles des voitures à essence et diesel ont baissé respectivement d'environ 15% et 17%.

Ces chiffres viennent étayer le constat selon lequel les mesures de soutien, les subventions et la hausse des coûts du carburant incitent les acheteurs à se tourner vers des véhicules à faibles émissions, en particulier sur les plus grands marchés de la région.

TESLA GAGNE DU TERRAIN, TOUT COMME LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES CHINOIS

Cette évolution a également continué à redessiner la concurrence entre les constructeurs automobiles.

Tesla a poursuivi sa reprise pour le troisième mois consécutif, avec des immatriculations en hausse de 46,5% en avril pour atteindre 10 654 unités après plus d'un an de baisse, mais le constructeur est resté derrière le chinois BYD, dont les immatriculations ont bondi de 114,5% pour atteindre 27 008 véhicules.

Le constructeur automobile chinois Chery a également connu une expansion rapide, avec des immatriculations en hausse d'environ 322%, tandis que les constructeurs établis ont affiché des résultats mitigés: Volkswagen a progressé de 3,5%, Stellantis de 6,7%, Bayerische Motoren Werke de 2,4% et Mercedes-Benz de 7%, tandis que Renault a reculé de 3,6%.

L'Italie, la France et l'Allemagne figuraient parmi les marchés les plus dynamiques pour les véhicules électriques à batterie au cours des quatre premiers mois de l'année, avec des immatriculations en hausse d'environ 73%, 48% et 41%, respectivement.

Véhicules électriques

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