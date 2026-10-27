 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les marges de Walmart au Mexique se resserrent, les coûts progressant plus vite que les ventes
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 23:21

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés de la diffusion en ligne des résultats)

par Kylie Madry et Natalia Siniawski

La filiale mexicaine de Walmart WALMEX.MX a manqué mardi les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, la hausse des coûts et des investissements ayant pesé sur les marges, éclipsant ainsi la croissance à deux chiffres du commerce en ligne.

Le bénéfice net a reculé de 6% à 11,03 milliards de pesos (610 millions de dollars), un chiffre inférieur aux 12,26 milliards de pesos attendus par les analystes interrogés par LSEG, tandis que le chiffre d’affaires s’est également révélé en deçà des prévisions.

* Le plus grand distributeur mexicain a enregistré un chiffre d’affaires total de 248,83 milliards de pesos pour la période juillet-septembre, en hausse de 3% par rapport à l’année précédente, mais inférieur aux 250,44 milliards de pesos attendus par les analystes

* Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) n’a progressé que de 0,4% pour s’établir à 25,37 milliards de pesos, tandis que la marge EBITDA s’est resserrée de 30 points de base à 10,2%

* Cette pression sur les bénéfices s’explique par le fait que les dépenses ont continué d’augmenter plus rapidement que les ventes; le directeur financier, Camilo Canedo, a attribué cette hausse des dépenses aux investissements dans de nouveaux magasins, le commerce électronique, la technologie et les effectifs

* Walmex a réaffirmé ses prévisions pour 2026, tablant sur une croissance du chiffre d’affaires consolidé comprise entre 3,5% et 4,5% à taux de change constants et sur une marge EBITDA légèrement inférieure au niveau de 10,2% enregistré l’année dernière

* Les ventes à magasins comparables ont progressé de près de 2% au Mexique, où la valeur moyenne des paniers a augmenté de 1,6% et la fréquentation est restée globalement stable

* Le commerce en ligne est resté un point fort, avec une valeur brute des marchandises (, GMV) en hausse de 15% au Mexique et de 23% en Amérique centrale

* Canedo a indiqué que 75% des commandes en ligne avaient été livrées le jour même, soit une hausse de 1 500 points de base par rapport à l’année précédente, tandis que près de 30% avaient été livrées en moins de deux heures et près de 10% en moins d’une heure

(1 dollar = 18,0808 pesos à la fin septembre)

Valeurs associées

WAL-MART
2,5400 USD OTCBB -6,79%
WALMART
119,3200 USD NASDAQ -0,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 27/10/2026
    Top 5 IA du 27/10/2026
    information fournie par Libertify 28.10.2026 05:00 

    Au programme ce matin : AMD, Airbus, Boeing, Tesla, TotalEnergies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Vue du logo de l'application Snapchat sur un téléphone, le 3 avril 2024 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Réseaux sociaux et santé mentale : Snapchat face à un jury pour la première fois avec Instagram
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:53 

    Pour la première fois, la messagerie Snapchat va devoir se défendre devant un jury populaire sur les accusations d'addiction chez les jeunes, avec Instagram (Meta), déjà condamné cette année, dans un nouveau procès test qui s'ouvre mercredi à Los Angeles. Dans ... Lire la suite

  • Gadi Eisenkot brandit un drapeau israélien, le 28 octobre 2026 à Tel-Aviv en Israël ( AFP / MAYA LEVIN )
    Élections en Israël: pas de majorité, et maintenant?
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:38 

    Les deux camps aux législatives en Israël sont au coude-à-coude avec selon les estimations 51 sièges pour le camp réuni derrière le centriste Gadi Eisenkot, et autant pour la droite et l'extrême droite emmenées par le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu. ... Lire la suite

  • Le logo de SK hynix sur une usine du groupe à Icheon en Corée du Sud, le 29 juullet 2026. ( AFP / Jung Yeon-je )
    SK hynix : nouveau bond des bénéfices au troisième trimestre porté par l'IA
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:19 

    Le géant sud-coréen des puces électroniques SK hynix a annoncé mercredi des bénéfices en forte hausse au troisième trimestre, portés par la demande explosive pour ses puces avancées pour l'IA, malgré des capacités de production contraintes. Le groupe, fournisseur ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
115,54 +1,17%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
EUR/USD SPOT
1,11216 -0,07%
Or
4 041,45 -0,55%
TOTALENERGIES
83 -1,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank