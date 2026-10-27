Les marges de Walmart au Mexique se resserrent, les coûts progressant plus vite que les ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés de la diffusion en ligne des résultats)

par Kylie Madry et Natalia Siniawski

La filiale mexicaine de Walmart WALMEX.MX a manqué mardi les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, la hausse des coûts et des investissements ayant pesé sur les marges, éclipsant ainsi la croissance à deux chiffres du commerce en ligne.

Le bénéfice net a reculé de 6% à 11,03 milliards de pesos (610 millions de dollars), un chiffre inférieur aux 12,26 milliards de pesos attendus par les analystes interrogés par LSEG, tandis que le chiffre d’affaires s’est également révélé en deçà des prévisions.

* Le plus grand distributeur mexicain a enregistré un chiffre d’affaires total de 248,83 milliards de pesos pour la période juillet-septembre, en hausse de 3% par rapport à l’année précédente, mais inférieur aux 250,44 milliards de pesos attendus par les analystes

* Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) n’a progressé que de 0,4% pour s’établir à 25,37 milliards de pesos, tandis que la marge EBITDA s’est resserrée de 30 points de base à 10,2%

* Cette pression sur les bénéfices s’explique par le fait que les dépenses ont continué d’augmenter plus rapidement que les ventes; le directeur financier, Camilo Canedo, a attribué cette hausse des dépenses aux investissements dans de nouveaux magasins, le commerce électronique, la technologie et les effectifs

* Walmex a réaffirmé ses prévisions pour 2026, tablant sur une croissance du chiffre d’affaires consolidé comprise entre 3,5% et 4,5% à taux de change constants et sur une marge EBITDA légèrement inférieure au niveau de 10,2% enregistré l’année dernière

* Les ventes à magasins comparables ont progressé de près de 2% au Mexique, où la valeur moyenne des paniers a augmenté de 1,6% et la fréquentation est restée globalement stable

* Le commerce en ligne est resté un point fort, avec une valeur brute des marchandises (, GMV) en hausse de 15% au Mexique et de 23% en Amérique centrale

* Canedo a indiqué que 75% des commandes en ligne avaient été livrées le jour même, soit une hausse de 1 500 points de base par rapport à l’année précédente, tandis que près de 30% avaient été livrées en moins de deux heures et près de 10% en moins d’une heure

(1 dollar = 18,0808 pesos à la fin septembre)