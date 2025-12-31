Les marchés traversent 2025 en terrain largement positif

(AOF) - Droits de douanes, boom de l’investissement lié à l’IA, turbulences au sein de la scène politique française...L’exercice 2025 a été riche en événements. La Bourse de Paris a affiché une performance positive mais nettement moindre que celle de ses principales concurrentes du Vieux Continent. Le CAC 40, qui a baissé ce mercredi de 0,23%, à 8 149,50 points, s’est adjugé 10,42% sur l’année, après avoir reculé de 2,15% en 2024.

L'indice phare de la place parisienne, qui avait dépassé pour la première fois de son histoire la barre des 8 000 points en mars 2024, a atteint son plus haut absolu en séance il y a un peu plus d'un mois, le 13 novembre, à 8 314,23 points. Sans compter un record absolu en clôture atteint le 21 octobre à 8258,96 points.

L'indice vedette parisien, qui a été secoué par des turbulences politiques consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, reste cependant largement en retard en comparaison de ses voisins européens. Le DAX 40 de la Bourse de Francfort et le FTSE 100 à Londres ont respectivement enregistré une progression de 23,01% et de 21,56%. Les places de Milan (+31,47%) et de Madrid (+49,22%) ont également flambé cette année.

Bourse de Paris : les tops et les flops

Le secteur bancaire a connu une belle année boursière, avec BNP Paribas qui a gagné 36,31% et Crédit Agricole 32,28%. Toutefois, la palme d'or revient à Société Générale qui a grimpé de 153,02%, profitant d'un rattrapage sectoriel. Le titre de la banque de la Défense souffrait d'une décote par rapport à ses pairs. En outre, la SG a publié tout au long de l'année de très bons résultats, souvent records, avec une amélioration des bénéfices et de la rentabilité.

ArcelorMittal (+74,28%) s'est particulièrement distingué grâce à une combinaison de facteurs positifs. Le groupe a délivré des résultats supérieurs aux prévisions, notamment lors de la publication du troisième trimestre le 6 novembre dernier. Ces résultats ont, en outre, été accompagnés de perspectives favorables pour 2026. Le cours de l'action a également profité de nombreux rachats de titres destinés à être annulés. La dernière opération date du 21 novembre, lorsque le groupe a procédé à l'annulation de 77,809 millions de titres auto-détenus. Enfin, ArcelorMittal semble être en avance dans l'acier à faible empreinte carbone, la gamme XCarb.

De son côté, Thales (+65,45%) a principalement bénéficié de la multiplication des conflits un peu partout dans le monde, qui a entraîné une hausse du budget des Etats pour leur Défense. Par exemple, sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025, le groupe a vu ses prises de commandes afficher une hausse de 9% par rapport à 2024, à 16,762 milliards d'euros.

Dans le bas du palmarès annuel de l'indice parisien, on retrouve Pernod Ricard (-32,94%). Le groupe de vins et spiritueux a été victime de deux facteurs. Il y a d'une part une baisse des ventes de 5,5% sur l'exercice 2024-2025, clos le 30 juin 2025, notamment sur des marchés importants comme la Chine et les Etats-Unis. D'autre part, Pernod Ricard a été une victime des guerres commerciales, avec les nombreuses incertitudes liées aux taxes douanières américaines, mais aussi à la taxe chinoise sur le Brandy en réponse aux taxes européennes sur les véhicules électriques. Ce cocktail a précipité l'action du groupe en bas du classement du CAC 40.

Deuxième plus fort repli annuel : Dassault Systèmes. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a perdu du terrain tout au long de l'année, mais l'accélération de la baisse du titre est intervenue fin octobre. Sur la séance du 23 octobre, le titre a chuté 12,98% et est revenu sur ses niveaux d'avril 2020. Le groupe a lancé un avertissement sur sa croissance qui est désormais attendue sur l'exercice 2025 entre 4 et 6%, contre de 6 à 8% précédemment. Dassault Systèmes est notamment très exposé au secteur automobile qui a connu un environnement compliqué cette année.

Stellantis (-25,66%) est la troisième plus forte baisse du CAC 40 en 2025, suivi de près par Renault (-24,72% sur l'année). Le secteur a été confronté à une forte concurrence chinoise, notamment dans l'électrique. De son côté, Stellantis a en outre été marqué par une dégradation de sa rentabilité, par une crise au niveau de la direction avec le départ de l'emblématique Carlos Tavares et par des problèmes de stocks aux Etats-Unis.

Les Bourses ailleurs dans le monde

Ayant aligné les records, l'indice S&P 500 a gagné, avant la séance du 31 décembre, 17,24% et le Nasdaq Composite a bondi de 21,27% depuis le 1er janvier.

Tokyo (+26,18% depuis le 1er janvier), Séoul (+75,63%) ou encore Hong Kong (+27,77%), à l'instar de la Bourse de New York, ont bénéficié du boom des valeurs technologiques, dopées par la fièvre autour de l'intelligence artificielle.

Une politique monétaire de la Fed en faveur de baisses des taux d'intérêt a notamment permis aux marchés de rebondir après le repli d'avril déclenché par les droits de douane imposés par Donald Trump, le 2 avril, lors du " Liberation Day".

Le pétrole en berne, l'or et l'argent en ébullition

Sur le front des matières premières, le pétrole a signé sa plus forte baisse annuelle depuis 2020, s'inscrivant dans un contexte marqué par des guerres, un relèvement des droits de douane, une hausse de la production de l'Opep+, ainsi que des sanctions à l'encontre de la Russie, de l'Iran et du Venezuela.

Le Brent a accusé une baisse de près de 18% sur l'année, le repli annuel le plus important depuis 2020 là aussi, et s'achemine vers une troisième année consécutive de pertes, la plus longue série de baisses jamais enregistrée.

A l'inverse, l'or et l'argent signent leur meilleure année depuis 1979. Le bitcoin, lui, s'apprête à enregistrer son deuxième recul annuel en quatre ans.

Mention spéciale pour le cuivre

Le cuivre s'est imposé en 2025 comme le meilleur performeur parmi les métaux de base, clôturant sur un gain annuel de plus de 40%.

Pour la première fois de son histoire, le cours du métal rouge, largement utilisé dans les secteurs de l'énergie et de la construction, a dépassé avant Noël les 12 000 dollars la tonne à Londres. Ces derniers jours, le prix du métal rouge avait déjà battu plusieurs records, mais sans jamais atteindre le seuil symbolique des 12 000 dollars.

L'euro et la livre au rendez-vous

L'euro a signé en 2025 sa plus forte hausse annuelle depuis 8 ans (+13,51%). Idem pour la livre sterling qui a progressé de 7,5%, sa plus forte hausse annuelle depuis un bond de 9,5% en 2017.

A l'inverse, de son côté, le dollar américain s'apprête à enregistrer sa pire performance annuelle depuis 2017. " Le dollar reste sur la voie d'une baisse de 9,4 % sur l'ensemble de l'année, ce qui marquerait la plus forte chute depuis 2017. Ces deux périodes coïncident avec les premières années des deux mandats du président Trump. Le dollar a regagné un peu de terrain en 2018, lorsque l'indice a progressé de 4,4 %, mais nous ne prévoyons pas de reprise similaire pour l'année à venir. Au contraire, la tendance à la baisse devrait se prolonger jusqu'en 2026. Le dollar n'est plus aussi surévalué après la forte correction de cette année, alimentée par l'incertitude politique accrue aux États-Unis sous l'administration Trump et la décision de la Fed de reprendre ses baisses de taux. Ces événements ont incité les acteurs du marché à renforcer la couverture de leurs positions sur les actifs américains, et nous prévoyons que la pression à la vente sur le dollar persistera jusqu'en 2026 ", détaille MUFG.

Le yuan chinois a signé sa plus forte hausse annuelle depuis 2020, soutenu par un dollar plus faible et des opérations de changes saisonnières plus importantes de la part des exportateurs.

Le yen japonais est l'une des rares devises à ne pas avoir profité de la faiblesse du dollar en 2025, restant globalement stable sur l'année, même si la Banque du Japon a relevé ses taux à deux reprises.