Les marchés sud-africains tiennent bon alors que la flambée de l'inflation renforce les anticipations de hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour pour tenir compte des échanges de l'après-midi)

Le rand sud-africain, les actions et les obligations d'État se sont raffermis mercredi après la publication de données indiquant une forte accélération de l'inflation en avril, ce qui a renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la banque centrale lors de sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine.

* À 13 h 00 GMT, le rand s'échangeait à 16,5950 contre le dollar ZAR=D3 , en hausse d'environ 0,7 % par rapport à sa clôture précédente.

* L'inflation globale a atteint 4,0 % en glissement annuel en avril ZACPIY=ECI , contre 3,1 % en mars, son plus haut niveau depuis août 2024, principalement en raison de la forte hausse des prix du carburant liée à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

* Les économistes de Nedbank s'attendent à ce que l'inflation continue d'augmenter dans les mois à venir, en raison de la hausse des coûts du carburant.

* En tant qu'importateur net de carburant, l'Afrique du Sud est fortement exposée à la flambée des prix mondiaux de l'énergie.

* Les économistes de Nedbank ont ajouté que la banque centrale adopterait probablement une attitude proactive pour contrer les pressions inflationnistes émergentes en procédant à une hausse des taux de 25 points de base.

* “Nous maintenons nos prévisions de trois hausses de taux de 25 points de base en mai, juillet et septembre afin d'ancrer les anticipations d'inflation”, a déclaré Citi Research dans une note.

* Des données distinctes de Statistics South Africa ont montré que les ventes au détail ont augmenté de 2,6 % en glissement annuel en mars, après une hausse de 1,6 % en février.

* À la Bourse de Johannesburg, l'indice Top-40 .JTOPI a progressé d'environ 0,6 %.

* L'obligation d'État sud-africaine de référence à échéance 2035 ZAR2035= s'est raffermie, son rendement reculant de 6 points de base à 8,87 %.