Les marchés s'interrogent sur l'ère d'une Fed dirigée par Kevin Warsh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Donald Trump choisit l'ancien fonctionnaire de la Fed Kevin Warsh pour diriger la Fed

Le mandat de Jerome Powell se termine en mai

Le dollar réduit ses gains alors que les marchés réagissent

(Mises à jour après l'annonce de Donald Trump) par Saqib Iqbal Ahmed, Tom Westbrook et Dhara Ranasinghe

Le président américain Donald Trump a nommé vendredi l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh pour diriger la banque centrale américaine, levant ainsi des mois d'incertitude et laissant les investisseurs évaluer comment la politique monétaire de la plus grande économie du monde pourrait évoluer.

Le jour précédent, Donald Trump avait déclaré qu'il nommerait un successeur au président de la Réserve fédérale Jerome Powell, dont le mandat s'achève en mai. Les marchés de paris se sont empressés d'intégrer le nom de Kevin Warsh à la suite d'informations selon lesquelles il avait visité la Maison Blanche jeudi.

Les marchés mondiaux ont été secoués en début d'année par les menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane aux alliés européens au sujet du Groenland et par l'aggravation des tensions géopolitiques. De nouvelles inquiétudes concernant l'indépendance de la banque centrale américaine après la décision de l'administration Trump d'ouvrir une enquête criminelle sur Jerome Powell ce mois-ci ont également maintenu les actifs financiers sur le qui-vive.

Kevin Warsh, partisan d'une politique monétaire plus stricte en tant que gouverneur de la Fed de 2006 à 2011, a récemment déclaré que Donald Trump avait raison de faire pression pour des réductions de taux d'intérêt.

Nick Kennedy, stratège de Lloyds FX, a déclaré que, d'un point de vue politique, les antécédents de Kevin Warsh sont plutôt du côté hawkish et a noté sa préférence pour une réduction du bilan de la Fed.

"Dans le processus d'entretien, vous devez être aligné sur les souhaits de Donald Trump en matière de taux d'intérêt. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un rôle dans lequel vous voudriez entrer si vous étiez en conflit avec cela", a ajouté Nick Kennedy. "L'idée que c'est bon pour le dollar sera donc de courte durée."

La devise américaine a réduit ses gains après l'annonce de Donald Trump =USD , tandis que les rendements des obligations du Trésor étaient plus élevés et que les contrats à terme sur les actions indiquaient une ouverture faible à Wall Street

US10YT=RR .

LE DOLLAR, LES RENDEMENTS DES OBLIGATIONS À LONG TERME EN HAUSSE, L'OR ET LES CONTRATS À TERME SUR LES ACTIONS AMÉRICAINES EN BAISSE

Alors que les investisseurs pensent que Kevin Warsh sera enclin à réduire les taux, ils s'attendent à ce qu'il réduise le bilan de la Fed. MKTS/GLOB

L'or XAU= a chuté de 5% vendredi avec d'autres bénéficiaires de l'achat d'actifs par la Fed: le bitcoin BTC= a chuté de plus de 2% et les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 ont glissé. Les marchés à terme sur les taux d'intérêt ont continué à anticiper deux réductions des taux américains au cours du second semestre de cette année, après l'entrée en fonction du nouveau président.

Le billet vert, qui a chuté de près de 10 % l'année dernière, a subi une nouvelle pression à la vente ce mois-ci, en partie à cause de l'incertitude de la politique américaine.

"Nous devons voir s'il sera ou non influencé par la Maison Blanche", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

"Je pense que ce ne sera pas le cas et qu'il examinera très attentivement la situation, qu'il sera quelque peu équilibré en termes d'inflation et de marchés du travail. Il sera moins déterminé que Jerome Powell, mais l'écart n'est pas si grand."

UN ENJEU DE TAILLE POUR LES MARCHÉS

Les décisions de la Fed en matière de taux d'intérêt ont un impact non seulement sur le taux quotidien auquel les banques se prêtent entre elles, mais aussi sur les taux d'intérêt à long terme, tels que mesurés par les rendements du Trésor américain à long terme, qui à leur tour influencent les coûts d'emprunt pour les consommateurs et les entreprises.

Le choix de Donald Trump sera scruté pour sa capacité perçue à mener une politique monétaire sans céder aux pressions politiques, une qualité qui, selon les économistes, est le fondement des capacités de lutte contre l'inflation de toute banque centrale et qui sous-tend la stabilité financière de l'économie américaine.

Kevin Warsh a appelé à un changement de régime à la Fed, cherchant entre autres à réduire le bilan - un objectif apparemment en contradiction avec la préférence de Donald Trump pour une politique monétaire plus souple.

Il "a déclaré publiquement qu'il préférait des taux plus bas", a déclaré Damien Boey, stratège de portefeuille chez Wilson Asset Management à Sydney. "Mais le compromis qu'il fait avec des taux plus bas est qu'il veut que la Fed ait un bilan plus petit. Les marchés réagissent comme s'ils se disaient: "À quoi ressemblerait le monde si le bilan de la Fed était moins important?""

Les gains du dollar par rapport aux autres devises principales ainsi que les ventes sur le marché des obligations à long terme, qui ont accentué la courbe des rendements, reflètent les paris selon lesquels Kevin Warsh serait moins enclin à supprimer les rendements avec les dépenses de la Fed.

Sandra Horsfield, économiste chez Investec, a déclaré que même l'annonce par Donald Trump de son choix pour la présidence de la Fed pourrait ne pas dissiper toutes les incertitudes.

"Nous nous demandons toujours si ce choix sera bientôt confirmé par le Sénat, étant donné qu'il y a toujours une impasse entre certains membres du Sénat sur les questions d'indépendance de la Fed et l'assignation à comparaître de Jerome Powell", a-t-elle déclaré.