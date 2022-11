Les marchés rassurés par l'inflation américaine

Le Nasdaq composite a bondi de 7,35% le 10 novembre après l'annonce d'un ralentissement plus marqué qu'anticipé de l'inflation aux États-Unis, qui pourrait conduire la Réserve fédérale à freiner la remontée de ses taux directeurs. (© CC)

Le ralentissement de la hausse des prix outre-Atlantique a prolongé le rebond des actions. Mais les risques demeurent. Dans un environnement incertain, faites confiance aux sociétés qui ont récemment relevé leurs prévisions financières.

C'est peut-être le déclic que le marché attend. Le ralentissement de l'inflation aux États-Unis – passée de 8,2% sur un an en septembre à 7,7% en octobre, soit son rythme le plus faible depuis janvier dernier – a entraîné un rebond spectaculaire des actions américaines.

En une semaine, le Nasdaq a flambé de 8,8%, réalisant sa meilleure performance hebdomadaire depuis plus de deux ans, et le S&P 500 a repris 6%, sa plus forte hausse depuis juin. Les indices européens ne sont pas en reste. Le CAC 40 est repassé au-dessus du seuil des 6.600 points, après une remontée de 18% depuis son récent plus-bas du 29 septembrer dernier à 5628,42 points.

Ce regain d'appétit pour les actions s'explique par l'espoir de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) ralentir le rythme de ses hausses de taux, dès lors que son combat contre la hausse des prix semble en passe d'être gagné.

Détente sur les taux

Du côté des marchés de taux, les rendements obligataires américains à dix ans sont repassés sous les 4%. Même détente observée sur les échéances courtes de la courbe des taux, qui restent toutetois plus rémunératrices que les échéances longues, signe que le marché anticipe toujours un ralentissement de l'économie.

En Europe, la hausse des taux longs demeure contenue, malgré une inflation qui ne donne pas de signes de faiblesse (11,6% en Allemagne en octobre). Le Bund