" Les marchés ont bien accueilli ce rapport " (ABN Amro IS)

(AOF) - " La croissance de l'emploi a chuté à 22 000, soit un chiffre inférieur au consensus, et le taux de chômage a légèrement augmenté pour atteindre 4,3%, conformément aux prévisions. Cette surprise défavorable renforce les anticipations d'une baisse de 25 points de base des taux en septembre ", soutient Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

Toutefois, ces chiffres ne doivent pas être surinterprétés, poursuit Christophe Boucher. L'économie américaine est loin d'entrer en récession, la consommation se maintient bien et les entreprises continuent d'afficher des marges bénéficiaires solides.

Les marchés ont bien accueilli ce rapport. Les investisseurs anticipent un cycle d'assouplissement préventif destiné à stimuler la reprise plutôt qu'une réponse forcée à un effondrement du marché du travail, conclut l'analyste.