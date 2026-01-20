Les marchés obligataires mondiaux, criblés de dettes, sont secoués par la chute des obligations japonaises et les craintes concernant le Groenland

La chute des obligations japonaises se propage au reste du monde

Les rendements américains à long terme affichent la plus forte hausse en deux jours depuis le mois de mai

Les tensions au Groenland augmentent la pression sur les dépenses de défense européennes

(Mise à jour des prix, gros titres) par Alun John, Yoruk Bahceli et Dhara Ranasinghe

L'augmentation des coûts d'emprunt du Japon à des niveaux record s'est répercutée sur les principaux marchés obligataires mardi, alors que les marchés s'inquiètent des tensions liées au Groenland, soulignant leur vulnérabilité face à l'augmentation des dépenses fiscales et à un endettement élevé. Les rendements des obligations d'État japonaises à dix ans

JP10YTN=JBTC ont augmenté de près de 19 points de base (bps) en deux jours, la plus forte hausse depuis 2022, tandis que les rendements à 30 ans ont enregistré leur plus forte hausse quotidienne depuis 2003 JP10YTN=JBTC mardi, alors que les investisseurs se préparent à une augmentation des dépenses du gouvernement. La Première ministre Sanae Takaichi a convoqué des élections anticipées lundi et se présente sur un programme de relance.

"S'il y a un mandat fort à la suite de l'élection, cela pourrait ouvrir la porte à plus de dépenses fiscales", a déclaré Seema Shah, stratégiste mondiale en chef chez Principal Asset Management.

"Cela entraîne de nombreux marchés obligataires mondiaux dans une histoire difficile sur la dette, ce qui se traduit par une hausse des coûts d'emprunt."

INQUIÉTUDES CONCERNANT LE GROENLAND, MENACE DE NOUVEAUX DROITS DE DOUANE

Les investisseurs obligataires étaient également aux prises avec les menaces de tarifs douaniers du président américain Donald Trump à l'encontre des alliés européens au sujet du Groenland, ce qui pourrait susciter des attentes selon lesquelles l'Europe devra augmenter ses dépenses de défense en émettant encore plus d'obligations. L'idée d'un commerce "Sell America" a également refait surface, renforçant la pression vendeuse sur les bons du Trésor. Le fonds de pension danois AkademikerPension a déclaré mardi qu'il prévoyait de vendre ses avoirs en bons du Trésor américain d'ici la fin du mois, pour une valeur d'environ 100 millions de dollars. Les rendements des bons du Trésor américain à 30 ans ont augmenté d'environ 7 points de base pour atteindre 4,91%

US30YT=RR à la réouverture des marchés américains après le congé de lundi.

Au cours des deux derniers jours, ils ont augmenté d'environ 12 points de base, soit la plus forte hausse sur deux jours depuis mai dernier, lorsque les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis se sont intensifiées.

La différence entre les rendements à deux ans et à 30 ans, qui reflète l'inquiétude des investisseurs concernant les finances publiques à long terme, était sur le point de connaître sa plus forte hausse en une journée depuis le mois d'août, bien qu'elle ait été éclipsée par l'explosion de 19 points de base en une journée lors de la débâcle de la fête de la libération en avril dernier.

Kenneth Broux, responsable de la recherche sur les devises et les taux à la Société Générale, a déclaré qu'une "tempête parfaite" entraînait les bons du Trésor, y compris le "carnage" des JGB, les menaces tarifaires et la dynamique, notant que les rendements à 10 ans ont clôturé au-dessus de 4,20 % vendredi - un niveau "techniquement important".

QU'EST-IL ARRIVÉ AU CALME? La chute des obligations met fin à des semaines de stabilité relative sur les grands marchés en dehors du Japon, qui ont subi des pressions au cours de l'année écoulée en raison des inquiétudes liées à l'endettement élevé. Les obligations allemandes de référence à 30 ans DE30YT=RR ont grimpé de 6 points de base pour atteindre 3,52 %, ce qui représente leur plus forte chute depuis septembre, avant de retomber à environ 3,486 %. Les rendements britanniques à 30 ans GB30YT=RR , qui augmentent ou diminuent souvent plus que leurs homologues, ont augmenté d'environ 6 points de base à 5,22 %, s'apprêtant à connaître leur plus forte hausse quotidienne depuis le début du mois de novembre. En Europe, les tensions autour du Groenland n'ont fait qu'accentuer les pressions sur les dépenses , selon les analystes.

"Cela signifie à nouveau que l'Europe doit faire plus en matière de défense", a déclaré Rohan Khanna, responsable de la stratégie des taux en euros chez Barclays.

"Le marché va dire: écoutez, cela signifie finalement plus d'émissions et plus d'offre de dette et donc des obligations à long terme plus faibles."

Il a ajouté que les droits de douane nuiraient à la croissance, ce qui est favorable aux obligations à court terme.

Les marchés obligataires européens ont également été sensibles à la chute des JGB car les investisseurs japonais, grands acheteurs d'obligations étrangères, pourraient être tentés de transférer leur argent vers des rendements japonais plus élevés.

"La question est de savoir d'où viendront ces flux à présent? Vont-ils provenir davantage des États-Unis ou de l'Europe? Et étant donné le paysage géopolitique actuel, cela pourrait amplifier un peu plus les retombées sur les États-Unis", a déclaré Michiel Tukker, stratège senior en matière de taux chez ING.

"On pourrait dire qu'il est plus sûr de rester sur les Bunds allemands que sur les bons du Trésor américain."