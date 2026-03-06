Les marchés obligataires mondiaux chutent en raison des craintes d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les rendements des bons du Trésor à deux ans devraient connaître leur plus forte hausse depuis le mois d'avril

* Les rendements britanniques à deux ans en passe de connaître leur plus forte hausse hebdomadaire depuis 2023

* Les rendements allemands à deux ans au plus haut depuis un an

(Mise à jour dans la matinée à New York) par Dhara Ranasinghe

Les marchés mondiaux des obligations d'État se sont dirigés vers l'une de leurs pires pertes hebdomadaires depuis des mois, en raison des craintes que la guerre au Moyen-Orient ne renouvelle la pression à la hausse sur l'inflation et ne contraigne les banques centrales à adopter des positions plus fermes.

Le pétrole brut a enregistré vendredi sa plus forte hausse hebdomadaire depuis l'extrême volatilité de la pandémie COVID-19 au printemps 2020, alors que le conflit au Moyen-Orient a interrompu les exportations de marchandises et d'énergie par le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale .

Certaines obligations allemandes ont enregistré leur plus forte hausse de rendement en deux ans et certaines dettes américaines à court terme étaient en passe de connaître leur pire semaine depuis les troubles tarifaires du Jour de la Libération.

Michael Lorizio, responsable du négoce des taux américains et des prêts hypothécaires chez Manulife Investment Management, a déclaré: "On ne sait toujours pas quel sera le sommet du pétrole et comment il se répercutera sur l'inflation globale". Les investisseurs recherchent des rendements plus élevés lorsque "l'éventail des résultats potentiels de l'économie fondamentale s'élargit", a-t-il ajouté.

La chute des obligations cette semaine reflète en partie un gain la semaine dernière qui a poussé les rendements américains plus bas que ce que de nombreux analystes pensent être justifié par les perspectives économiques, a déclaré M. Lorizio.

Les obligations d'État à deux ans, les plus sensibles à l'évolution des attentes en matière de taux d'intérêt, ont été les plus touchées par la crise, restant faibles même après l'annonce d'une perte inattendue d'emplois dans l'économie américaine le mois dernier( ) .

Le rendement de l'obligation britannique à deux ans, ou gilt, a augmenté de 43 points de base (bps) cette semaine pour atteindre son plus haut niveau depuis octobre GB2YT=RR . Il est en passe de connaître la plus forte hausse hebdomadaire des rendements depuis mai 2023.

Les rendements allemands à deux ans DE2YT=RR ont atteint leur plus haut niveau depuis un an et sont en passe d'enregistrer une hausse de 30 points de base sur la semaine, la plus importante depuis avril 2023.

Les rendements américains à deux ans US2YT=RR ont gagné 18 points de base au cours de la semaine, la plus forte hausse depuis les troubles tarifaires d'avril dernier.

Les opérateurs ont multiplié les paris selon lesquels la Banque centrale européenne pourrait bientôt relever ses taux d'intérêt en raison de la flambée des coûts de l'énergie, ce qui pourrait exacerber les pressions sur les prix d'autres biens et services, de l'alimentation aux voyages.

" Lesattentes en matière d'inflation sont devenues beaucoup plus importantes pour les banques centrales après qu'elles aient été réellement brûlées en 2022", a déclaré James Rossiter, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez TD Securities à Londres.

Les mouvements ont été mondiaux: l'Australie et le Canada ont tous deux vu leurs coûts d'emprunt augmenter d'environ 20 points de base cette semaine.

Les rendements augmentent lorsque les prix des obligations baissent.

Les ventes se sont également répercutées sur les marchés des obligations d'entreprises.

L'indice iTRAXX Europe Crossover, qui mesure le coût de l'assurance contre le risque de défaillance d'un panier d'obligations d'entreprises à haut rendement, était d'environ 287 points de base vendredi et a atteint 190,5 points de base, son niveau le plus élevé depuis juin. ITEXO5Y=MG

Une mesure similaire du crédit de qualité, l'iTRAXX Europe Main, a atteint son niveau le plus élevé depuis mai 2025, dépassant les 60 points de base. ITEEU5Y=MG

"Quelle que soit la manière dont le conflit est résolu, il a déjà mis à mal notre hypothèse précédente selon laquelle les prix de l'énergie resteraient bas et stables cette année", a déclaré Holger Schmieding, économiste en chef de Berenberg.

Il est très peu probable que la BCE modifie ses taux lors de sa prochaine réunion et elle prendra ses décisions au cas par cas, a déclaré vendredi Jose Luis Escriva, responsable de la politique monétaire de la BCE.

Les traders n'évaluent qu'à 4 % les chances d'une hausse lors de la réunion de mars et à 21 % les chances d'une hausse lors de la réunion d'avril de la BCE.

Aux États-Unis, les opérateurs de contrats à terme sur les fonds fédérauxne prévoientpas de baisse des taux avant septembre, date qui a été repoussée cette semaine par rapport à juillet.