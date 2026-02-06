Les marchés indonésiens sont soumis à une pression accrue après l'abaissement des perspectives par Moody's

La rupiah sous les feux de la rampe après la décision de Moody's

Le gouvernement estime que les agences de notation doivent comprendre sa stratégie de croissance

La réponse indonésienne sera suivie de près, selon un analyste

Les marchés indonésiens pourraient subir de nouvelles pressions vendredi après que Moody's a abaissé la perspective de la notation de crédit du pays, dernière secousse en date d'un début d'année mouvementé pour la plus grande économie d'Asie du Sud-Est.

Moody's a déclaré jeudi qu'elle avait abaissé la perspective de la note de crédit de l'Indonésie de stable à négative, citant une prévisibilité réduite dans l'élaboration des politiques quelques jours après que le MSCI a signalé des problèmes de transparence qui ont déclenché une déroute du marché de plus de 80 milliards de dollars.

L'agence de notation mondiale a cité des préoccupations concernant l'efficacité des politiques et des signes d'affaiblissement de la gouvernance, des tendances qui, selon elle, pourraient éroder la crédibilité politique établie de longue date de l'Indonésie si elles persistaient.

Le principal ministre indonésien de l'économie, Airlangga Hartarto, a minimisé jeudi la portée de cette mesure, déclarant que les agences de notation et les marchés financiers mondiaux "ne comprenaient pas encore" la nouvelle stratégie de croissance du pays.

Vendredi, le régulateur financier indonésien a déclaré qu'il pensait que la confirmation par Moody's de sa note Baa2 montrait que les fondamentaux économiques du pays restaient solides et soutenus par la résilience du secteur financier et la forte croissance économique.

"Le principal impact potentiel sur les marchés indonésiens est une prime de risque plus élevée dans toutes les catégories d'actifs, avec une pression particulière sur les obligations d'État à long terme, les actions des entreprises publiques et des grandes banques, ainsi que sur le sentiment à l'égard de la rupiah et des flux de capitaux", a déclaré Rully Arya Wisnubroto, analyste de marché chez Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

L'ACCENT MIS SUR LA ROUPIE

L'accent sera mis sur la rupiah IDR= , qui reste coincée près du niveau record de 16,985 pour un dollar américain qu'elle a atteint à la fin du mois dernier en raison des inquiétudes concernant l'indépendance de la banque centrale. Elle a perdu près de 1 % sur l'année.

L'indice de référence Jakarta Composite Index .JKSE , qui a clôturé en baisse de 0,5% jeudi, a chuté de 2,7% pour la semaine jusqu'à présent et était sur le point d'étendre la baisse de 6,9% de la semaine dernière.

"L'abaissement des perspectives de Moody's est un coup de semonce, qui pourrait inciter d'autres agences de notation à suivre le mouvement, en particulier si la nature des décisions politiques reste soumise à un degré d'incertitude accru", ont déclaré les économistes d'OCBC dans une note.

"Les réponses des autorités seront surveillées de plus près, car des choix politiques crédibles restent nécessaires pour éviter un abaissement des notes de crédit au cours des douze à dix-huit prochains mois."

Les obligations internationales de l'Indonésie ont glissé jeudi suite à l'annonce de Moody's. Les obligations à long terme libellées en dollars ont baissé de 0,3 à 0,5 cents, beaucoup d'entre elles se négociant à leur niveau le plus bas depuis cinq mois, selon les données de Tradeweb.

LA PRESSION DE LA VENTE PERSISTE

La déroute du marché boursier indonésien a replacé l'économie de 1,4 trillion de dollars sous les feux de la rampe alors que les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de l'incertitude politique sous le président Prabowo Subianto, y compris le creusement du déficit fiscal et l'indépendance de la banque centrale .

Les promesses des responsables de procéder à des changements et les démissions de cinq hauts responsables de l'autorité de régulation financière et de la bourse n'ont pas réussi à stabiliser le marché, qui continue d'enregistrer des sorties de capitaux.

Les étrangers ont vendu des actions pour une valeur nette d'environ 860 millions de dollars depuis mercredi dernier, selon les données de la bourse. Ils ont vendu pour 1 milliard de dollars d'actions en 2025.