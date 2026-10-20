Les marchés indonésiens progressent légèrement après que les autorités ont pris des mesures pour endiguer la chute provoquée par les craintes d'une exclusion de l'indice MSCI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le marché remonte de 3% après deux jours de chute, la roupie se stabilise

* La Bourse prend des mesures pour améliorer la transparence du marché

* L'autorité de régulation prend des mesures pour lutter contre les opérations concertées

(Ajout de détails sur les mesures annoncées par les autorités de Jakarta, l'évolution du marché et les commentaires d'analystes tout au long de l'article)

par Ankur Banerjee et Stefanno Sulaiman

Les actions indonésiennes ont progressé mardi, les autorités de Jakarta ayant mis en place des mesures visant à restreindre les ventes après une chute record de 82 milliards de dollars sur deux jours , déclenchée par l’avertissement du fournisseur d'indices MSCI concernant un éventuel retrait de ses indices mondiaux.

L’indice de référence de Jakarta .JKSE a progressé de 3% mardi, après avoir atteint son plus bas niveau depuis six ans lors de la séance précédente, le marché boursier le moins performant au monde cette année ayant chuté de 14,8% entre vendredi et lundi.

Vendredi, MSCI a déclaré qu’il envisageait de reclasser l’Indonésie dans la catégorie « autonome » plutôt que dans celle des « marchés émergents », un déclassement plus sévère que prévu qui a choqué les investisseurs et les responsables.

Afin de freiner la forte vague de ventes sur le marché, qui a perdu environ 40% cette année, la Bourse a réduit de moitié cette semaine la limite quotidienne de baisse des cours boursiers, la ramenant de 15% à 7%, tout en fixant une limite de baisse de 1 roupie pour les actions cotées à 14 roupies ou moins.

La décision du fournisseur d'indices a également pesé sur la roupie IDR= , qui s’est légèrement raffermie mardi à 18 010 pour un dollar américain, mais est restée proche de son plus bas historique de 18 190 atteint en juin.

Les autorités de Jakarta ont rencontré lundi le fournisseur d’indices afin d’obtenir des explications sur son dernier avertissement, motivé par des inquiétudes quant au fait que l’Indonésie n’ait pas encore amélioré la transparence en matière d’actionnariat ni pris de mesures pour lutter contre les opérations de marché coordonnées.

Lundi également, le président indonésien Prabowo Subianto s’est entretenu avec les responsables des finances, notamment la présidente de l’Autorité des services financiers (OJK), le ministre des Finances et le gouverneur de la banque centrale.

La présidente de l’OJK, Friderica Widyasari Dewi, a déclaré que l’autorité de régulation continuerait à faire avancer les réformes du marché des capitaux indonésien, notamment en matière de transparence, de liquidité et de lutte contre diverses formes d’infractions.

"Un message particulièrement important est qu’il faut continuer à appliquer rigoureusement la réglementation à l’encontre de ceux qui ont commis des infractions liées à des opérations coordonnées et à d’autres pratiques similaires", a déclaré Friderica à l’issue de la réunion.

Vendredi, l’autorité de régulation a annoncé des sanctions à l’encontre des personnes impliquées dans des manipulations présumées des cours des actions de trois entreprises, les amendes s’élevant au total à 2 100 milliards de roupies.

Dans le cadre d’une autre mesure visant à répondre aux préoccupations de MSCI, la Bourse d’Indonésie (IDX) a annoncé lundi qu’elle exclurait de son indice de référence toute action présentant une forte concentration de participation détenue par une même personne ou entité.

"Nous continuerons à mettre en œuvre des initiatives visant à favoriser une plus grande transparence, un marché plus crédible et une meilleure gouvernance", a déclaré Jeffrey Hendrik, directeur général de l’IDX, à l’issue de la réunion avec MSCI.

George Xu, directeur au sein de l’équipe chargée des notations souveraines chez Fitch Ratings, a déclaré que les récentes inquiétudes et la forte correction boursière avaient renforcé les risques identifiés par l’agence de notation lorsqu’elle avait révisé à la baisse, en mars, la perspective de l'Indonésie .

"Du point de vue de la notation souveraine, nous ne prévoyons pas que l’annonce de cette consultation ait en soi des implications immédiates et significatives sur le crédit", a-t-il déclaré, tout en précisant que les pressions extérieures pourraient augmenter les coûts d’emprunt du gouvernement et éroder les réserves de sécurité extérieures.