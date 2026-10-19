Les marchés indonésiens, déjà fragiles, sont ébranlés par l'avertissement choc de MSCI

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* Les actions ont chuté de 40 % en 2026, la pire performance parmi les principaux indices

* Les sorties de capitaux des investisseurs étrangers s'élèvent à 4,88 milliards de dollars cette année

* Zoom sur la réaction de Jakarta face à la menace de déclassement par MSCI

par Ankur Banerjee

Les marchés indonésiens ont connu un début de séance tendu lundi après qu’un avertissement de MSCI concernant une éventuelle exclusion de certains de ses indices l’année prochaine a ébranlé le moral déjà fragile des investisseurs et déclenché une vague de ventes massives sur le marché boursier le moins performant au monde .

Les actions de Jakarta .JKSE ont chuté de 11,6 % vendredi, la plus forte baisse journalière de l’indice de référence depuis près de trois décennies, portant les pertes depuis le début de l’année à 40 %, après que MSCI a déclaré qu’il envisageait de faire passer l’Indonésie au statut « autonome » , au lieu de son statut actuel de « marché émergent ».

Le fournisseur d’indices avait menacé en janvier de la rétrograder au statut de « marché de frontière » en raison de l’opacité de la structure de propriété et des pratiques de transactions, mais a déclaré vendredi que l’absence de progrès pour remédier à ces préoccupations signifiait que même une rétrogradation à ce statut ne refléterait pas la gravité des problèmes.

Un passage au statut de marché autonome risquerait de couper la plus grande économie d’Asie du Sud-Est des capitaux internationaux, de la reléguer au rang de marché d’investissement marginal et de la regrouper avec un ensemble de marchés autonomes comprenant notamment le Liban et le Zimbabwe.

Cette mesure, plus sévère que prévu, a attiré davantage l’attention sur les efforts déployés par Jakarta pour apaiser ces préoccupations de longue date. Vendredi, une autorité de régulation indonésienne a annoncé des sanctions à l’encontre des personnes impliquées dans des manipulations présumées des cours des actions de trois entreprises.

“La charge de la preuve s’est inversée: pour éviter cette reclassification, il faudra apporter des preuves claires que les réformes annoncées ont été mises en œuvre de manière cohérente et ont sensiblement amélioré le fonctionnement du marché”, ont déclaré les stratèges de Goldman Sachs dans une note.

Goldman Sachs estime qu’un retrait complet de l’indice MSCI pourrait entraîner 5,6 milliards de dollars de sorties de capitaux passives. Les fonds actifs indexés sur ces indices détiennent plus de 8 milliards de dollars, même si toute vente serait discrétionnaire plutôt que dictée par l’indice de référence, ont-ils précisé.

Les investisseurs étrangers ont vendu, en termes nets, pour 4,88 milliards de dollars d’actions indonésiennes depuis le début de l’année, ce qui les met en passe d’enregistrer la plus forte sortie annuelle depuis au moins 16 ans.

Aninda Mitra, responsable de la stratégie macroéconomique et d’investissement pour l’Asie chez BNY Investments, a déclaré que l’exposition des investisseurs étrangers aux actions indonésiennes s’était réduite à un point tel qu’“il ne devrait plus y avoir beaucoup de baisse supplémentaire à partir de là”.

“Mais dans le même temps, même s’il existe des entreprises et des banques intéressantes et solides sur le plan fondamental, il sera plus difficile d’attirer des capitaux en quantités suffisantes dans ce contexte”, a-t-il ajouté.

L’avertissement de MSCI augmente la pression sur le gouvernement du président Prabowo Subianto, qui a essuyé une série de revers cette année, Moody’s et Fitch ayant revu à la baisse leurs perspectives de notation souveraine en début d’année 2026.

Les investisseurs s’inquiètent également des répercussions au-delà du marché boursier, qui pèse 500 milliards de dollars, alors que la roupie IDR= s’est affaiblie à 18.000 pour un dollar, non loin du plus bas historique de 18.190 atteint en juin.