Les marchés indonésiens chutent à nouveau, après que Moody's a abaissé ses perspectives

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marchés s'effondrent en réaction, les actions et la rupiah chutent

Le ministre des finances déclare que la politique fiscale est sur la bonne voie, aucun déclassement n'est attendu

La réponse indonésienne sera suivie de près, selon un analyste

Les autorités sont invitées à garantir une politique crédible afin d'éviter toute pression sur la notation

(Ajoute les commentaires du finmin, de Danantara, les mouvements des obligations, les détails de la notation; paragraphes 8-13, 17, 20-21) par Ankur Banerjee et Stanley Widianto

Les actions et la monnaie indonésiennes ont dérapé vendredi après que Moody's a abaissé la perspective de la notation de créditdu pays , la dernière secousse pour la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est, effaçant environ 120 milliards de dollars de son marché boursier dans un début d'année turbulent .

Les investisseurs internationaux ont réagi avec nervosité à la tentative du président Prabowo Subianto de faire passer la croissance à 8 %, alors que les inquiétudes concernant la santé budgétaire et l'indépendance de la banque centrale refroidissent le sentiment à l'égard de l'Indonésie.

L'indice de référence Jakarta Composite Index .JKSE a perdu près de 3% tandis que la rupiah IDR= a chuté de 0,36% à 16 885 pour un dollar, son plus bas niveau depuis le 22 janvier et en baisse de 1% sur l'année.

Les actions ont chuté de 4,7 % depuis le début de la semaine, après une baisse de 6,9 % la semaine dernière.

La décision de Moody's d'abaisser la perspective de stable à négative pour l'économie du G20 de 1,4 trillion de dollars, citant une prévisibilité réduite dans l'élaboration des politiques, est intervenue une semaine après que MSCI ait signalé les problèmes de transparence qui ont déclenché la déroute du marché .

L'agence a également fait état de préoccupations concernant l'efficacité des politiques et de signes d'affaiblissement de la gouvernance, qui pourraient éroder la crédibilité de la politique indonésienne établie de longue date s'ils persistent.

AUCUNE RAISON DE DÉCLASSER LE PAYS

Le ministre des finances, Purbaya Yudhi Sadewa, a balayé ces inquiétudes vendredi, affirmant que les fondamentaux de l'économie indonésienne étaient solides, que la croissance économique s'accélérait et que le déficit budgétaire, bien que gonflé, était sous contrôle.

"Il n'y a pas de raison sérieuse d'abaisser la note", a déclaré M. Purbaya à la presse, ajoutant que la politique budgétaire était sur la bonne voie pour stimuler la croissance.

"En revanche, nous devrions lentement entrevoir des perspectives de révision à la hausse. Peut-être d'ici la fin de l'année, lorsque notre croissance économique sera de 6 % ou plus."

Le fonds souverain de Prabowo, Danantara Indonesia, qui existe depuis un an et qui est son principal instrument pour stimuler la croissance, a déclaré que l'affirmation de la notation de Moody's montrait sa confiance dans les perspectives à long terme.

Toutefois, il a qualifié l'abaissement des perspectives de l'agence de "rappel constructif pour renforcer nos fondations institutionnelles".

Moody's a déclaré qu'en l'absence d'une coordination et d'une cohésion suffisantes des politiques, la création de Danantara soulevait des risques pour la crédibilité des politiques et un passif éventuel pour le gouvernement.

Dans une déclaration, Rosan Roeslani, chef de Danantara, a déclaré que le fonds était encore dans une phase de construction institutionnelle et qu'il suivrait les meilleures pratiques mondiales.

COUP DE SEMONCE

"L'abaissement des perspectives de Moody's est un coup de semonce qui pourrait inciter d'autres agences de notation à faire de même, en particulier si la nature de l'élaboration des politiques reste soumise à un degré élevé d'incertitude", ont déclaré les économistes de l'OCBC.

Les réponses des autorités pour éviter un abaissement de la note seront suivies de près au cours de l'année prochaine ou plus, ont-ils ajouté dans une note.

Les obligations indonésiennes en dollars sont restées sous pression, bien qu'elles aient récupéré quelques petites pertes de jeudi. Le rendement des obligations de référence à 10 ans

ID10YT=RR a peu changé à 6,317%, selon les données de LSEG.

"Le principal impact potentiel sur les marchés indonésiens est une prime de risque plus élevée dans toutes les classes d'actifs", a déclaré Rully Arya Wisnubroto, analyste de marché chez Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Cela exercerait une pression sur les obligations d'État à long terme, les actions des entreprises publiques et des grandes banques, ainsi que sur le sentiment à l'égard de la rupiah et des flux de capitaux, a-t-il ajouté.

ATTÉNUER L'IMPACT

La note Baa2 attribuée par Moody's à l'Indonésie place l'État souverain au deuxième niveau le plus bas de la catégorie "investissement".

Les deux autres grandes agences, S&P Global Ratings et Fitch Ratings, attribuent actuellement à l'Indonésie une note similaire, toutes deux assorties d'une perspective "stable". Elles n'ont pas encore publié d'évaluation cette année.

"La volatilité récente des prix des actions indonésiennes n'a pas affecté de manière significative notre opinion sur les notations souveraines", a déclaré Rain Yin, analyste souverain chez S&P, dans une réponse envoyée par courriel à Reuters.

M. Yin a toutefois averti que la détérioration des finances publiques pourrait exercer une pression à la baisse sur la note de S&P en l'absence d'améliorations compensatoires.

Fitch n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les vœux de changement des autorités et les démissions de cinq hauts responsables de l'autorité de régulation financière et de la bourse n'ont pas réussi à stabiliser le marché.

Les étrangers ont déjà vendu pour environ 860 millions de dollars d'actions en termes nets depuis mercredi dernier, selon les données de la bourse, contre 1 milliard de dollars de ventes pour l'ensemble de l'année 2025.