 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les marchés indonésiens chutent à nouveau, après que Moody's a abaissé ses perspectives
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 08:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les marchés s'effondrent en réaction, les actions et la rupiah chutent

*

Le ministre des finances déclare que la politique fiscale est sur la bonne voie, aucun déclassement n'est attendu

*

La réponse indonésienne sera suivie de près, selon un analyste

*

Les autorités sont invitées à garantir une politique crédible afin d'éviter toute pression sur la notation

(Ajoute les commentaires du finmin, de Danantara, les mouvements des obligations, les détails de la notation; paragraphes 8-13, 17, 20-21) par Ankur Banerjee et Stanley Widianto

Les actions et la monnaie indonésiennes ont dérapé vendredi après que Moody's a abaissé la perspective de la notation de créditdu pays , la dernière secousse pour la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est, effaçant environ 120 milliards de dollars de son marché boursier dans un début d'année turbulent .

Les investisseurs internationaux ont réagi avec nervosité à la tentative du président Prabowo Subianto de faire passer la croissance à 8 %, alors que les inquiétudes concernant la santé budgétaire et l'indépendance de la banque centrale refroidissent le sentiment à l'égard de l'Indonésie.

L'indice de référence Jakarta Composite Index .JKSE a perdu près de 3% tandis que la rupiah IDR= a chuté de 0,36% à 16 885 pour un dollar, son plus bas niveau depuis le 22 janvier et en baisse de 1% sur l'année.

Les actions ont chuté de 4,7 % depuis le début de la semaine, après une baisse de 6,9 % la semaine dernière.

La décision de Moody's d'abaisser la perspective de stable à négative pour l'économie du G20 de 1,4 trillion de dollars, citant une prévisibilité réduite dans l'élaboration des politiques, est intervenue une semaine après que MSCI ait signalé les problèmes de transparence qui ont déclenché la déroute du marché .

L'agence a également fait état de préoccupations concernant l'efficacité des politiques et de signes d'affaiblissement de la gouvernance, qui pourraient éroder la crédibilité de la politique indonésienne établie de longue date s'ils persistent.

AUCUNE RAISON DE DÉCLASSER LE PAYS

Le ministre des finances, Purbaya Yudhi Sadewa, a balayé ces inquiétudes vendredi, affirmant que les fondamentaux de l'économie indonésienne étaient solides, que la croissance économique s'accélérait et que le déficit budgétaire, bien que gonflé, était sous contrôle.

"Il n'y a pas de raison sérieuse d'abaisser la note", a déclaré M. Purbaya à la presse, ajoutant que la politique budgétaire était sur la bonne voie pour stimuler la croissance.

"En revanche, nous devrions lentement entrevoir des perspectives de révision à la hausse. Peut-être d'ici la fin de l'année, lorsque notre croissance économique sera de 6 % ou plus."

Le fonds souverain de Prabowo, Danantara Indonesia, qui existe depuis un an et qui est son principal instrument pour stimuler la croissance, a déclaré que l'affirmation de la notation de Moody's montrait sa confiance dans les perspectives à long terme.

Toutefois, il a qualifié l'abaissement des perspectives de l'agence de "rappel constructif pour renforcer nos fondations institutionnelles".

Moody's a déclaré qu'en l'absence d'une coordination et d'une cohésion suffisantes des politiques, la création de Danantara soulevait des risques pour la crédibilité des politiques et un passif éventuel pour le gouvernement.

Dans une déclaration, Rosan Roeslani, chef de Danantara, a déclaré que le fonds était encore dans une phase de construction institutionnelle et qu'il suivrait les meilleures pratiques mondiales.

COUP DE SEMONCE

"L'abaissement des perspectives de Moody's est un coup de semonce qui pourrait inciter d'autres agences de notation à faire de même, en particulier si la nature de l'élaboration des politiques reste soumise à un degré élevé d'incertitude", ont déclaré les économistes de l'OCBC.

Les réponses des autorités pour éviter un abaissement de la note seront suivies de près au cours de l'année prochaine ou plus, ont-ils ajouté dans une note.

Les obligations indonésiennes en dollars sont restées sous pression, bien qu'elles aient récupéré quelques petites pertes de jeudi. Le rendement des obligations de référence à 10 ans

ID10YT=RR a peu changé à 6,317%, selon les données de LSEG.

"Le principal impact potentiel sur les marchés indonésiens est une prime de risque plus élevée dans toutes les classes d'actifs", a déclaré Rully Arya Wisnubroto, analyste de marché chez Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Cela exercerait une pression sur les obligations d'État à long terme, les actions des entreprises publiques et des grandes banques, ainsi que sur le sentiment à l'égard de la rupiah et des flux de capitaux, a-t-il ajouté.

ATTÉNUER L'IMPACT

La note Baa2 attribuée par Moody's à l'Indonésie place l'État souverain au deuxième niveau le plus bas de la catégorie "investissement".

Les deux autres grandes agences, S&P Global Ratings et Fitch Ratings, attribuent actuellement à l'Indonésie une note similaire, toutes deux assorties d'une perspective "stable". Elles n'ont pas encore publié d'évaluation cette année.

"La volatilité récente des prix des actions indonésiennes n'a pas affecté de manière significative notre opinion sur les notations souveraines", a déclaré Rain Yin, analyste souverain chez S&P, dans une réponse envoyée par courriel à Reuters.

M. Yin a toutefois averti que la détérioration des finances publiques pourrait exercer une pression à la baisse sur la note de S&P en l'absence d'améliorations compensatoires.

Fitch n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les vœux de changement des autorités et les démissions de cinq hauts responsables de l'autorité de régulation financière et de la bourse n'ont pas réussi à stabiliser le marché.

Les étrangers ont déjà vendu pour environ 860 millions de dollars d'actions en termes nets depuis mercredi dernier, selon les données de la bourse, contre 1 milliard de dollars de ventes pour l'ensemble de l'année 2025.

Devises

Valeurs associées

MSCI RG-A
559,810 USD NYSE -1,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/02/2026 à 08:06:08.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Stellantis (Crédit: / Adobe Stock)
    Stellantis-Charges exceptionnelles massives pour son virage stratégique
    information fournie par Reuters 06.02.2026 08:48 

    (Actualisé avec précisions) Stellantis STLAM.MI a annoncé vendredi des charges exceptionnelles massives d'environ 22,2 milliards d'euros au second semestre 2025, reflétant un virage stratégique passant notamment par une révision en baisse de ses ambitions 100% ... Lire la suite

  • Rising Stone s'introduit sur Euronext Growth
    Rising Stone s'introduit sur Euronext Growth
    information fournie par Boursorama 06.02.2026 08:45 

    Fondé en 2016, Rising Stone se présente comme un «créateur et constructeur d'immobilier de luxe dans les Alpes françaises et lieux de villégiature». La société est la première à s'introduire en Bourse en 2026, sur Euronext Growth. Sur le plateau de Ca Bouge sur ... Lire la suite

  • Une partie de la ville de Mascate près du port à Oman, le 5 février 2026 ( AFP / Loic VENANCE )
    Coup d'envoi des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis
    information fournie par AFP 06.02.2026 08:27 

    L'Iran a appelé vendredi au "respect mutuel" dans les pourparlers avec les émissaires du président américain Donald Trump qui se sont ouverts vendredi matin à Oman, et que Téhéran veut limiter strictement à son programme nucléaire. "L'égalité, le respect mutuel ... Lire la suite

  • Le fabricant d'acier inoxydable Aperam ralentit sa production en Belgique
    Aperam prévoit une hausse trimestrielle de l'Ebitda et de la dette nette au premier trimestre
    information fournie par Reuters 06.02.2026 08:25 

    Aperam a annoncé vendredi anticiper un Ebitda ‍au premier trimestre 2026 supérieur à celui-ci enregistré au quatrième trimestre 2025, le ‌groupe faisant état d'un résultat opérationnel conforme aux attentes sur cette ​période. Sur le trimestre clos le 31 ⁠décembre, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank