Les marchés européens voient l'horizon s'assombrir après la rupture du cessez-le-feu

Les Bourses européennes chutent lourdement ce mercredi, après une brusque dégradation du contexte géopolitique au Moyen-Orient au cours des dernières heures, qui a entraîné une flambée des cours du pétrole.

En milieu de journée, le CAC 40 essuie un repli de 2,2% vers 8 255 points à Paris, une variation conforme à celles des autres places continentales, comme Francfort, où le DAX perd 2,3%, et Londres, où le FTSE 100 recule de 1,5%.

Le ton est brutalement monté cette nuit entre Washington et Téhéran, les États-Unis ayant décidé de frapper à nouveau l'Iran et de rétablir leurs sanctions pétrolières après de nouvelles attaques dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump a même menacé "d'oblitérer en un après-midi toutes les infrastructures iraniennes".

De fait, les États-Unis ont frappé plus de 80 cibles sur le territoire iranien, en riposte à des tirs effectués la veille contre des navires dans le détroit d'Ormuz. De son côté, Téhéran a annoncé avoir visé des bases américaines au Koweït et à Bahreïn.

Ce durcissement des relations géopolitiques survient à peine 20 jours après la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties, censé garantir la sécurité de cette voie maritime essentielle au commerce mondial des hydrocarbures.

"C'est la marque de fabrique de Donald Trump en matière de gouvernance, de diplomatie et de négociations, et c'est ce qu'il qualifie lui-même de l'art du deal", tempérait ce matin Danske Bank. "C'est une alternance systématique de pression maximale et de concessions", poursuit l'établissement scandinave.

Toutefois, Donald Trump a enfoncé le clou en cours de matinée, accentuant ainsi l'inquiétude des marchés : lors du sommet de l'OTAN à Ankara, le président américain a indiqué que le cessez-le-feu avec l'Iran était terminé et a affirmé ne plus vouloir traiter avec les Iraniens.

La flambée du pétrole se fait sentir sur le palmarès des valeurs

Dans un tel contexte, la brusque envolée des cours du pétrole ce mercredi ne surprend guère : le baril de Brent affiche un bond de 3,3% vers 74,7 USD, tandis que le baril de WTI (West Texas Intermediate) flambe de 4,3% vers 79,1 USD.

Cette poussée des cours de l'or noir se répercute naturellement sur le palmarès des valeurs à Paris, TotalEnergies ( 2,9%) affichant la seule progression du CAC 40, tandis que les constructeurs automobiles Renault et Stellantis (tous deux à -4,1%) figurent parmi les plus fortes baisses de l'indice.

De même, sur le SBF 120, les valeurs énergétiques Maurel & Prom ( 5,7%), Vallourec ( 4,3%) et GTT ( 3,1%) tirent fort logiquement leur épingle du jeu, à l'inverse de celles du transport aérien, comme Aéroports de Paris (-4,7%) et Air France-KLM (-4,9%).

Toujours parmi les plus fortes baisses à Paris, Vivendi dévisse de 11,2%, à la suite d'un arrêt rendu ce jour par la cour d'appel de Paris, qui juge que Vincent Bolloré et Bolloré SE ne contrôlent pas le groupe au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Ailleurs en Europe, Jet2 s'envole de 8,6% à Londres, le voyagiste ayant annoncé une hausse de 7% de ses réservations estivales grâce à la demande vers les destinations méditerranéennes, ce qui redonne de la visibilité sur les taux de remplissage de la saison.