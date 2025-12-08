Les marchés européens terminent proches de l'équilibre avant le verdict de la Fed

(AOF) - Les indices européens ont clôturé autour de la stabilité à 48 heures de la dernière décision de politique monétaire de la Fed pour l'année 2025. Les commentaires des économistes ne manqueront pas. Une baisse de 25 points de base est largement anticipée. Côté valeurs, deux membres du CAC 40 ont réalisé des opérations financières. BNP Paribas a annoncé sa montée au capital de l'assureur belge Ageas, de 14,9 à 22,5%. L’Oréal a doublé sa participation de 10% à 20% dans le géant suisse Galderma. Le CAC 40 a cédé 0,08% à 8108,43 points et l'Eurostoxx 50 a gagné 0,01% à 5724,74 points.

En Europe, Unilever (-1,79%, à 47,73 euros) a reculé à Amsterdam après la finalisation de la scission de The Magnum Ice Cream Company. L'admission des actions ordinaires à la cote et à la négociation de cette nouvelle entité a débuté ce lundi à Amsterdam (+0,55%, à 12,87 euros) et à Londres et a commencé en début d'après-midi à New York. Unilever a confirmé prévoir, après cette scission, un regroupement (ou une division puis un regroupement) de son capital social émis actuel afin de réduire le nombre total d'actions ordinaires Unilever en circulation, tout en augmentant la valeur nominal par action.

A Paris, L'Oréal (-1,99% à 365,35 euros) se renforce au capital de Galderma, laboratoire pharmaceutique suisse spécialisé dans les traitements dermatologiques et les produits de soins de la peau. Le géant mondial des cosmétiques fait passer sa participation de 10% à 20%. L'opération a été réalisée auprès d'un consortium mené par le fonds d'investissement EQT comprenant Sunshine SwissCo, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), et Auba Investment. A la Bourse de Zurich, Galderma gagne 2,83% à 167 francs suisses, après l'annonce de cette transaction via un communiqué publié ce matin.

BNP Paribas (+1,38% à 76,43 euros) a annoncé sa montée au capital de l'assureur belge Ageas, de 14,9 à 22,5%, au sein duquel il était entré en avril 2024. La banque française avait alors racheté la participation du groupe chinois Fosun dans ce partenaire de longue date. BNP Paribas Fortis cédera ses 25% de l'assureur belge AG Insurance, pour un montant de 1,9 milliard d'euros. Ageas détiendra ainsi la totalité du capital du numéro un en assurance Vie et Non-Vie en Belgique.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a progressé de 1,8% en octobre contre une hausse de 0,2% attendue après +1,1% en septembre.

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro est ressorti à -6,2 en décembre, comme anticipé par les analystes, après -7,4 en novembre.

Vers 17h45, l'euro perd 0,17% à 1,1628 dollar.