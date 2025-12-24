Les marchés européens terminent autour de l'équilibre à la veille de Noël

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé proches de l'équilibre cette séance écourtée en cette veille de Noël. Côté valeurs, Sanofi a annoncé ce matin l’acquisition de Dynavax Technologies, société biopharmaceutique américaine spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins innovants. En outre, BP a cédé 65% de sa filiale Castrol à Stonepeak pour près de 6 milliards de dollars. Après deux séances de suite dans le rouge, le CAC 40 a grappillé 0,01% à 8104,87 points. L'Eurostoxx 50 a avancé de 0,02% à 5750,36 points. En revanche, le FTSE 100 a perdu 0,19% à 9870,68 points.

En Europe, BP (-0,39% à 427,40 pence) a reculé au sein de l'indice FTSE 100 après l'annonce d'une opération de cession ce mercredi. Le groupe pétrolier britannique a trouvé un accord pour la vente d'une participation de 65% dans Castrol (sa filiale britannique spécialisée dans la vente de lubrifiants pour moteurs) à Stonepeak (société d'investissement américaine) pour une valeur d'entreprise (VE) estimée à 10,1 milliards de dollars. Cela représente un multiple implicite de 8,6x la VE/EBITDA des douze derniers mois, reflétant la solidité de Castrol et son potentiel de croissance future.

A Paris, Sanofi (-0,35%, 81,93 euros) s'est fait un petit cadeau à la veille de Noël en annonçant l'acquisition de Dynavax Technologies. Pour cette opération, le laboratoire français lancera une offre publique d'achat en numéraire pour acquérir toutes les actions en circulation de Dynavax pour 15,50 dollars par titre, soit une valeur totale en actions d'environ 2,2 milliards de dollars. Dynavax est une entreprise de vaccins cotée en bourse qui commercialise un vaccin contre l'hépatite B pour adultes et développe un candidat vaccin différencié contre le zona.

Sur le premier semestre clos le 30 septembre, Atari (+2,52% à 0,1220 euro) a vu son chiffre d'affaires bondir de 38%, pour atteindre 18,9 millions d'euros, contre 13,7 millions d'euros un an plus tôt. Ces données prennent en compte la prise de contrôle, à hauteur de 81,7%, au capital du Suédois Thunderful. Sans cette acquisition, les revenus sont en progression de 25%, à 17,1 millions d'euros. Parallèlement, le résultat opérationnel courant s'est amélioré en passant de -2,8 à -1,5 million d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

A 14h30, les investisseurs surveilleront la publication des nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux Etats-Unis.

Sur le marché des devises, l'euro cède 0,06% à 1,1788 dollar.