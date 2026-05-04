Les marchés européens sous pression dans un ciel géopolitique chargé
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 18:00
Les inquiétudes géopolitiques se sont ravivées autour du détroit d'Ormuz, sur fond d'informations contradictoires entre Téhéran et Washington concernant un incident maritime. Parallèlement, les Émirats arabes unis ont signalé des tirs de missiles en provenance d'Iran, en grande partie interceptés, tandis qu'un projectile est tombé en mer. Un navire sud-coréen a également été touché par une explosion suivie d'un incendie dans la zone, sans faire de victimes.
Dans ce contexte, les prix du pétrole ont nettement progressé, le Brent gagnant 5,32% à 113,99 dollars le baril et le WTI 3,52% à 105,25 dollars.
Sur le plan macroéconomique, les commandes à l'industrie ont progressé de 1,5% aux États-Unis en mars, au-delà des attentes.
En Europe, les indicateurs d'activité manufacturière ont confirmé une amélioration : en France, le PMI est monté à 52,8, un plus haut depuis mai 2022, tandis qu'en zone euro il a atteint 52,2, au plus haut depuis près de quatre ans. En Allemagne, il s'est établi à 51,4. Par ailleurs, le moral des investisseurs en zone euro s'est redressé en mai, l'indice Sentix ressortant à -16,4, mieux qu'attendu.
Sur le front des valeurs, Soitec s'est distingué en tête du SBF 120 avec une envolée de 20,91%, soutenu par une note favorable de Deutsche Bank, portant sa hausse depuis le début de l'année à plus de 560%. À l'inverse, EssilorLuxottica (-4,41%) et Société Générale (-3,97%) ont figuré parmi les plus fortes baisses du CAC 40, tandis que Capgemini ( 3,01%) et STMicroelectronics ( 2,15%) ont tiré leur épingle du jeu.
Le secteur automobile allemand a été pénalisé par l'annonce de Donald Trump de relever à 25% les droits de douane sur les véhicules européens. Porsche, Mercedes, BMW et Volkswagen ont ainsi accusé des replis marqués.
Enfin, sur le marché des changes, l'euro s'est légèrement replié de 0,24% face au dollar, à 1,1697.
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