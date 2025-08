Les marchés européens secoués par les nouveaux droits de douane américains

(AOF) - Les marchés européens reculent nettement ce vendredi, pénalisés par les nouvelles publications de résultats d'entreprises et les dernières informations sur les taxes douanières de l'administration américaine. Le CAC 40 cède 1,79% à 7632 points. Le SBF 120 perd 1,72% à 5798 points. Le président américain, Donald Trump, a signé hier soir dans un décret imposant une hausse des droits de douane pour plusieurs dizaines de pays. Ces surtaxes sont comprises entre 10 et 41%. Le Japon, la Corée et l'Europe ont déjà trouvé un accord.

Les nouvelles surtaxes imposées sur les produits en provenance de dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis prendront effet le 7 août et et non le 1ᵉʳ août comme prévu au départ. Une décision prise pour permettre aux douanes de s'organiser pour la collecte, a indiqué un responsable de la Maison Blanche à la presse.

Dans certains cas, les droits de douane pour certains pays augmenteront jusqu'à 41 %, et des droits de douane spéciaux pour certains secteurs (produits pharmaceutiques, semi-conducteurs, etc.) seront annoncés dans les semaines à venir. Certains pays seront particulièrement touchés, comme le Canada, avec 35 % pour les marchandises non couvertes par l'accord USMCA.

La Suisse sera également soumise à 39 % et l'Afrique du Sud à 30 %. La Norvège, en revanche, semble s'en être relativement bien sortie avec 15 %, tout comme la plupart des pays asiatiques. Trump augmente donc la pression sur les pays pour qu'ils concluent un accord.

Selon les estimations de Société Générale, la nouvelle série de droits de douane réciproques a relevé le taux tarifaire moyen effectif des États-Unis d'environ 2 points de pourcentage, le faisant passer de 18 % la veille à 20 %, soit un niveau légèrement inférieur à celui annoncé lors du " jour de la Libération " .

Sur son réseau social Truth, Trump a déclaré que " les droits de douane rendent les États-Unis "grands et riches" à nouveau.

En outre, les résultats des valeurs parisiennes publiés hier et ce matin impactent négativement les marchés. Plus fort repli du CAC 40, TP chute de 15,07% à 72,80 euros au lendemain de la publication de résultats semestriels décevants s'accompagnant de prévisions pessimistes concernant sa croissance annuelle.

Axa, Vivendi, Viridien évoluent aussi dans le rouge après leur publication semestrielle.