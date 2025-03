Les marchés européens se redressent, décélération de l'inflation américaine

(AOF) - Les Bourses européennes ont rebondi, soutenues par les espoirs d'une trêve prochaine en Ukraine et par une inflation américaine un peu plus faible que prévu. Après trois séances consécutives dans le rouge, le CAC 40 a gagné 0,59% à 7988,96 points. L'Eurostoxx a progressé de 0,87% à 5356,25 points. A Wall Street, les indices évoluent en ordre dispersé : le Dow Jones recule de 0,13% vers 17h30.

Au terme des discussions avec Washington en Arabie saoudite, Kiev a accepté hier un accord de cessez-le-feu pour 30 jours proposé par les Américains, assorti d'une possible prolongation. La réponse de la Russie est maintenant attendue.

Statistique très attendue ce mercredi, les investisseurs ont pris connaissance d'un ralentissement de l'inflation en février aux Etats-Unis. L'indice des prix à la consommation a progressé de 2,8% en rythme annuel, après une hausse de 3% en janvier. Le consensus s'élevait à 2,9%. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,1% en rythme annuel, contre un consensus de 3,2%, et à 0,2% en rythme mensuel, contre 0,3% attendu.

"C'est enfin une bonne nouvelle pour l'économie américaine, qui a connu une dynamique économique négative depuis le début de l'année. Selon nous, ce chiffre ne modifiera pas la trajectoire de la Fed, qui devrait rester en pause", a réagi Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.

Bank of America note pour sa part que les détails de cette statistique suggèrent une hausse en février de l'inflation PCE core, qui est la mesure préférée de la Fed. L'économiste anticipe un indice PCE core de 2,7% contre 2,6% auparavant et 2,6% en janvier. Si le rendement du 2 ans américain - le plus sensible aux anticipations à propos de la politique monétaire - a initialement reculé, il progressait de 4,6 points de base à 3,997% vers 17h30.

Egalement outre-Atlantique, les droits de douane de 25% décidés par Donald Trump sur toutes les importations d'acier et d'aluminium sont entrés en vigueur ce mercredi. En réponse au président américain, l'Union européenne (UE) a annoncé des taxes sur 26 milliards d'euros de produits américains à partir du mois prochain.

Bruxelles regrette la décision américaine d'imposer de tels droits de douane, les considérant "perturbateurs pour le commerce transatlantique et préjudiciables aux entreprises et aux consommateurs, entraînant souvent une hausse des prix".

Côté valeurs, Rheinmetall a enregistré la plus forte hausse de l'indice Dax après la présentation de robustes résultats sur l'année 2024 et l'annonce de perspectives favorables pour 2025.