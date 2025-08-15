Les marchés européens sans direction claire avant le dénouement du sommet Trump-Poutine

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé la dernière séance de cette semaine en amont du sommet en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le CAC 40 a progressé de 0,67% à 7923,45 points et a signé une quatrième séance consécutive de hausse. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice phare parisien a porté ses gains à 2,33%. De son côté, l’Eurostoxx a progressé de 0,28% à 5450,07 points. En revanche, le FTSE 100 et le Dax ont perdu respectivement 0,38% et 0,01%.

À Wall Street, les indices évoluent aussi dans le désordre. Le Dow Jones gagne 0,22% et le Nasdaq perd 0,37% vers 17h50.

L'actualité géopolitique occupe les esprits des investisseurs qui s'impatientent de savoir la teneur des discussions entre Trump et Poutine. Ce sommet entre les deux chefs d'Etat, qui se tiendra sur la base aérienne d'Elmendorf à Anchorage, dans l'État américain de l'Alaska, débutera vers 21h30, heure française. Le président américain et son homologue russe discuteront largement de la question de la guerre en Ukraine, de l'évolution du conflit et d'un possible cessez-le-feu. Elle se tiendra sans le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky et sans dirigeants européens.

L'issue de ce sommet pourrait impacter les cours du pétrole ou le secteur de la défense, en cas de trêve en Ukraine. Les attentes y sont très fortes, plus de trois années et demi après le début de la guerre entre russes et ukrainiens.

Le locataire de la Maison Blanche a évoqué de possibles discussions commerciales avec la Russie, seulement si des progrès étaient réalisés en faveur de la paix.

" J'ai remarqué qu'il (Poutine) amenait beaucoup d'hommes d'affaires russes, et c'est une bonne chose. J'apprécie cela, car ils veulent faire des affaires, mais ils ne feront pas d'affaires tant que nous n'aurons pas résolu le conflit ", a déclaré le président américain à bord de l'avion Air Force One.

" Les enjeux sont considérables. L'essentiel est que cette réunion ouvre la voie à une paix juste et à une discussion de fond entre les dirigeants dans un format trilatéral - l'Ukraine, les États-Unis et la partie russe. Il est temps de mettre fin à la guerre, et la Russie doit prendre les mesures nécessaires. Nous comptons sur l'Amérique", a déclaré sur X de son côté le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à quelques heures de ce sommet.

Au sujet du conflit russo-ukrainien, hier au cours d'une conférence de presse, Emmanuel Macron a affirmé que " la volonté américaine " est "d'obtenir un cessez-le-feu" en Ukraine. Le président français a aussi indiqué que " les questions territoriales ne seront négociées " que par Volodymyr Zelensky.

Détente commerciale USA-Chine

Autre temps fort de cette semaine : le prolongement de 90 jours de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump a signé lundi soir dernier un décret pour prolonger cette trêve jusqu'au 10 novembre prochain. " La Chine continue de prendre des mesures importantes (...) pour répondre aux préoccupations des États-Unis en matière de sécurité économique et nationale ", a écrit le président américain dans son décret.

Cet accord fixe encore à 30% les taxes américaines sur les produits chinois, tandis que les taxes chinoises sur les produits américains s'élèvent à 10%.

Dans ce contexte géopolitique et de guerre commerciale, les investisseurs ont pris connaissance cette semaine de plusieurs statistiques de grande importance aux Etats-Unis et au Japon.

Stabilité de l'inflation américaine

L'indice des prix PCE américain a progressé de 2,7% en juillet, en rythme annuel, contre un consensus de +2,8%, après 2,7% en juin. En rythme mensuel, il s'élève à 0,2% comme attendu après +0,3% en juin. En version core, il a augmenté de 3,1% en rythme annuel, contre 3% attendu, après une hausse de 2,9% en juin. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.

Les analystes anticipaient une accélération de l'inflation, après l'entrée en vigueur des droits de douane par l'administration Trump. Ces derniers chiffres sur l'inflation a renforcé la perspective d'une baisse des taux directeurs en septembre par la Fed. Un souhait fortement émis par Donald Trump depuis des mois.

En outre, la progression plus forte que prévu des prix à la production aux Etats-Unis, qui sont une composante de l'inflation, a fait craindre des pressions inflationnistes. Si tel était le cas, la Réserve fédérale des États-Unis serait probablement moins encline à débuter une série de baisses de ses taux directeurs.

Dans le détail, ils ont progressé de 3,3% en juillet en rythme annuel alors qu'ils étaient attendus en hausse de 2,5%. Ils étaient en croissance de 2,4% en juin. Il s'agit de la plus forte hausse sur 12 mois depuis sa progression de 3,4% en février 2025. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,9%, contre 0,2% attendu et après avoir été stable en juin.

Par ailleurs, les marchés ont pris connaissance ce vendredi des données économiques étonnamment solides au Japon. Au deuxième trimestre, le PIB du Japon dépasse les attentes. En rythme trimestriel, il s'élève à 0,3% contre un consensus de 0,1% et après une hausse de 0,1% au trimestre précédent. En rythme annuel, il ressort à 1% contre 0,4% attendu après une progression de 0,6% au premier trimestre.

Cette légère accélération de la croissance est une bonne nouvelle pour l'économie japonaise, après des mois d'incertitude quant aux droits de douane américains et le ralentissement de l'inflation en juin.

Côté valeurs, ce vendredi, on notera le fort repli de l'action Pandora. Le bijoutier danois a reculé à la Bourse de Copenhague, après avoir publié des résultats au second trimestre 2025 en deçà des attentes du marché.