Les marchés européens poursuivent leur belle série

Côté valeurs, Alstom a fini lanterne rouge du CAC 40 après avoir annoncé lancer un programme de cession d'actifs et envisager une augmentation de capital. De son côté, l'assureur Coface a été relégué à l'avant-dernière place de l'indice SBF 120 : ses revenus plus faibles que prévu faisant oublier des résultats meilleurs qu'anticipé. La présentation aux investisseurs d'Ampère (Renault) a été bien accueillie.

La séance de demain sera de nouveau aux couleurs américaines sur le plan des statistiques. Sont attendues jeudi les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice d'activité de la Réserve fédérale de Philadelphie de novembre, les prix du commerce extérieur d'octobre et la production industrielle américaine d'octobre.

De son côté, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York a bondi à 9,10 en novembre, à comparer avec un consensus de -2,80 et -4,60 en octobre.

Ce ralentissement est général. Ce matin, l'inflation au Royaume-Uni, a ralenti à 4,6% après 6,7% en septembre dans le sillage des ralentissements observés en France et en Italie.

L'inflation de base aux États-Unis s'est effectivement ralentie plus que ne le prévoyaient de nombreux observateurs, n'augmentant que de 0,23 % en octobre.

Les marchés actions européens ont signé une troisième séance de suite dans le vert. Hier, les chiffres d'inflation du mois d'octobre sont ressortis plus faibles que prévu aux États-Unis, provoquant une nette détente des taux longs. " Ce qui a probablement renforcé la détermination de la Réserve fédérale à faire une pause alors que les effets du resserrement de la politique monétaire continuent de se déployer dans l'économie ", considère Tiffany Wilding, économiste Amérique du Nord de Pimco.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.