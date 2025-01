Les marchés européens portés par les valeurs du luxe

Côté valeurs, le secteur du luxe a porté les marchés européens alors que le suisse Richemont (Cartier) a dévoilé des ventes trimestrielles meilleures que prévu. LVMH, Kering, Hermès et l'Oréal ont trusté les premières places de l'Eurostoxx 50 comme du CAC 40. Renault a poursuivi son rallye après avoir dévoilé des ventes en hausses pour la deuxième année consécutive.

Dans le même temps cependant, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 44,3 en janvier, très au-dessus du consensus de -5, après -10,9 en décembre. L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 47 en janvier, contre un consensus de 45 et 46 en décembre.

(AOF) - Les marchés actions européens ont de nouveau clôturé en zone positive ce jeudi, grâce au luxe. Le CAC 40 a progressé de 2,14% à 7634,74 points et l'EuroStoxx50 de 1,39% à 5102,13 points. C’est en revanche la morosité qui domine de l'autre côté de l'Atlantique après l’euphorie d’hier, alors même que les banques américaines continuent de livrer de solides résultats trimestriels. Les indices s'affichent en repli avec un Dow Jones en baisse de 0,06%, vers 17h45.

