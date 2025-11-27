Les marchés européens jouent les équilibristes le jour de Thanksgiving

(AOF) - Au terme de l’avant-dernière séance du mois de novembre, les Bourses européennes ont fini proches de l’équilibre. Dans un contexte d’anticipations de baisse des taux aux Etats-Unis en décembre, cette séance de jeudi a été d'un calme continu du fait de la fermeture des marchés américains ce jeudi en raison de Thanksgiving. Wall Street rouvrira ses portes demain pour une demi-séance entre 15h30 et 19 heures, heure française. Le CAC 40 a enregistré une troisième séance de suite dans le vert, gagnant 0,04% et flirtant les 8100 points : 8099,47 points.

L'Eurostoxx 50 a cédé 0,02% à 5654,26 points.

En attendant sa réouverture, les marchés américains ont enchaîné hier une quatrième séance consécutive de hausse. Ils profitent du renforcement de la probabilité de voir la Fed baisser ses taux le 10 décembre prochain, ainsi que des espoirs de paix en Ukraine avec les négociations en cours. Selon l'outil du CME FedWatch, la probabilité d'un assouplissement d'un quart de point atteint désormais plus de 84%, contre moins de 18% pour celle d'un statu quo.

La BCE n'envisage pas de baisser les taux

En attendant la décision dans moins de 15 jours de la Fed, les investisseurs ont pris connaissance du compte rendu de la dernière réunion de la BCE. Une baisse des taux n'est pas à l'ordre du jour. "L'opinion global qui a été exprimé est que le cycle de baisse des taux était terminé, car les perspectives favorables actuelles devraient se maintenir, à moins que des risques ne se matérialisent", lit-on dans ce compte rendu.

Fin octobre, le Conseil des gouverneurs avait décidé de laisser inchangés les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE, jugeant que l'inflation reste proche de l'objectif de 2% à moyen terme.

Côté matières premières, l'once d'or pourrait s'approcher des 5000 dollars en 2026, selon Deutsche Bank. Après des années 2024 et 2025 exceptionnelles, la banque allemande anticipe la poursuite de la hausse des cours de l'once d'or en 2026. Elle a relevé sa prévision de prix à 4 450 dollars l'once (contre 4 000 dollars précédemment) et affiche une fourchette annuelle comprise entre 3 950 et 4 950 dollars.

SBF 120 : Trigano et Rémy Cointreau se démarquent

Au chapitre des valeurs, tout roule pour Trigano. Le fabricant de véhicules et d'équipements de loisirs a bondi, occupant la première place du SBF 120. Le marché a salué ses perspectives pour 2026, bien que le groupe a enregistré sans grande surprise, des résultats annuels en baisse mais globalement conformes aux attentes des analystes.

En outre, Rémy Cointreau a figuré parmi les plus fortes hausses au sein de ce même indice. Le titre a progressé à la faveur de ses résultats moins pires que prévu au premier semestre de son exercice 2025/2026 et d'un retour à la croissance attendue au second semestre. En ce jour de Thanksgiving, des bouteilles de liqueurs et de cognac seront certainement posées à côté de la dinde sur les tables des Américains.

En Europe, Puma s'est signalé. On ne parle pas ici du mammifère carnivore appelé lion de montagne mais bien du fabricant allemand d'articles de sport. Son titre a grimpé à Francfort après des informations de Bloomberg. Selon l'agence de presse financière, le fabricant chinois de vêtements de sport Anta Sports Products, ferait partie des entreprises qui envisagent une éventuelle acquisition de la marque au félin bondissant.