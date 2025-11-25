Les marchés européens finissent en territoire positif sur fond d'espoirs de paix en Ukraine

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé sur une note haussière, soutenus par les espoirs d'un accord de paix imminent en Ukraine. La séance a été animée par une salve d'indicateurs américains qui alimentent les attentes de baisse de taux de Fed en décembre. Alphabet s'approche des 4000 milliards de dollars de capitalisation grâce à ses puces conçues pour des applications d'intelligence artificielle. A Paris, Eutelsat a dévissé après le lancement d'une deuxième augmentation de capital. Le CAC 40 s'est adjugé 0,83% à 8025,80 points. L'EuroStoxx 50 a progressé de 0,78% à 5571 points.

En Europe, Kingfisher s'est adjugé 3,58% à 309,58 pence sur la place londonienne. Le groupe britannique de magasins de bricolage, propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France, a enregistré des ventes comparables sous-jacentes en hausse de 0,9 % au troisième trimestre, portées par une hausse de 3 % au Royaume-Uni et en Irlande (contre une hausse de 1,9% attendue). La France et la Pologne ont pour leur part affiché une baisse respective de 2,5% et de 1,3% sur la période.

A Paris, les deux étapes du projet de levée de fonds d' Eutelsat , annoncées en juin, sont désormais lancées. A la Bourse de Paris, l'action de l'opérateur de satellites a perdu 12,07% à 2,84 euros, accusant le plus important repli du SBF 120. Eutelsat a lancé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'environ 670 millions d'euros dans le cadre d'une levée de capitaux d'environ 1,5 milliard d'euros. Le prix de souscription fixé est à 1,35 euro par action.

Bigben (+3,39% à 1,04 euro) a dévoilé un résultat opérationnel semestriel en hausse grâce à Nacon (jeux vidéo) et un refinancement de l'emprunt obligataire échangeable en actions Nacon. Sur la première partie de l'exercice 2025-2026, le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming a connu une baisse de 16,3% de son résultat net, à 3,7 millions d'euros. Le résultat opérationnel a, en revanche, progressé de 24,7%, à 4,7 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 3,5%, contre 2,8% un an plus tôt à la même époque.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le PIB allemand est resté stable au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre, a confirmé Destatis. L'Allemagne affiche une croissance de 0,3% en rythme annuel. "La faiblesse des exportations a eu un effet négatif sur l'activité économique au 3e trimestre, tandis que l'investissement a légèrement augmenté", a expliqué Ruth Brand, présidente de l'Office fédéral de la statistique.

La confiance des ménages se replie légèrement en novembre, a indiqué l'Insee. A 89, l'indicateur qui la synthétise baisse d'un point et demeure bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Il était attendu stable à 90. Ce mois-ci, l'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle, passée et future, est quasi stable. L'Insee souligne que le solde d'opinion relatif à l'opportunité d'épargner a atteint un nouveau maximum historique.

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs, mesurée par le Conference Board, est ressortie à 88,7 en novembre, en-dessous du consensus de 93,5. L'indicateur était ressorti à 94,6 en octobre.

Au mois d'octobre, les promesses de ventes de logements ont progressé de 1,9% aux Etats-Unis, là où les analystes tablaient sur une progression de seulement 0,5%. Au mois de septembre, elles avaient augmenté de 0,1%.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 1,4% en septembre en rythme annuel, en ligne avec les attentes. Il avait connu une croissance de 1,6% en août.

A la clôture, l'euro progresse de 0,25% à 1,15546 dollar.