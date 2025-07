Les marchés européens en ordre dispersé, Vivendi et Kering dans le vert

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé la dernière séance de la semaine en ordre dispersé. Au chapitre des valeurs, Vivendi a fini à la première place du SBF 120 suite à la décision de l'AMF. Celle-ci a déclaré que le groupe Bolloré devait déposer un projet d'OPA puis d'offre publique de retrait sous six mois sur Vivendi. De son côté, Kering a signé une des plus fortes progressions de l'indice CAC 40 après les rumeurs de vente de Valentino, pourtant démenties par le fonds qatari Mayhoola. Finissant quasiment stable sur la semaine (-0,08%), le CAC 40 a fini à l'équilibre à 7822,67 points.

En Europe, Burberry (+4,63% à 1305 pence) a bondi à Londres grâce à une baisse moins importante que prévu des ventes en comparables au titre du premier trimestre, clos le 28 juin, de son exercice 2025/2026. Celles-ci ont diminué de 1% contre un consensus de -3% et - 21% il y a un an. Par zone d'activité, les ventes comparables ont augmenté de 1% dans la région EMEIA et de 4% dans les Amériques, tandis que la Grande Chine et l'Asie-Pacifique ont enregistré des baisses respectives de 5% et 4%. Sur cette période, les ventes au détail ont baissé de 2% à taux de change constants à 433 millions de livres.

A Paris, Vivendi (+13,26% à 3,33 euros) a été solidement installé à la première place de l'indice SBF 120. Cette hausse intervient après la décision de l'AMF qui a déclaré ce vendredi que le groupe Bolloré (+0,19% à 5,39 euros) et Vincent Bolloré, qui contrôle cette dernière, devaient déposer un projet d'OPA puis d'offre publique de retrait sous six mois sur les actions de la société Vivendi - telle qu'elle existe à ce jour - qu'ils ne possèdent pas. Pour l'heure, ni Vivendi ni Bolloré n'ont réagi aux sollicitations d'AOF.

Kering (+2,57% à 197,34 euros) a affiché une des plus fortes hausses du CAC 40 après une information de presse, démentie par la suite, sur une prochaine cession de Valentino. Le Corriere della Sera affirmait ce matin que fonds d'investissement qatari Mayhoola et Kering envisageaient de vendre la maison de couture italienne, qu'ils détiennent conjointement. Le géant du luxe français a acheté 30% du groupe italien à Mayhoola en juillet 2023 pour 1,7 milliard d'euros. L'accord stipule que Kering peut activer une option entre mai 2026 et fin 2028 pour détenir 100% de la maison de couture italienne.

Les chiffres macroéconomiques

Les prix à la production en Allemagne ont progressé de 0,1% en juin sur une base mensuelle, en ligne avec les attentes après un repli de 0,2% en mai. Sur un an, ils reculent de 1,3 % comme attendu.

La balance des paiements courants pour le mois de mai dans la zone euro a dégagé un excédent de 32,3 milliards d'euros contre un consensus de 34,8 milliards d'euros, après 18,6 milliards d'euros le mois précédent.

L'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan est ressorti à 61,8 points en juillet, contre 60,7 en juin. Les économistes prévoyaient un indicateur 61,4 points.

1,397 million de permis de construire ont été enregistrés en juin en rythme annuel aux États-Unis. Le consensus visait 1,39 million, après 1,394 million en mai. De plus, 1,321 million de mises en chantier ont été recensées le mois dernier en rythme annuel. Les prévisions étaient à 1,290 million, après 1,263 million en mai.

Vers 17h40, l'euro progresse de 0,51% à 1,1657 dollar.