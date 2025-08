Les marchés européens en ordre dispersé, vers un accord commercial USA-Chine selon Trump

(AOF) - En hausse en cours de séance, les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé après la publication des indices PMI. Lors d'une interview à CNBC, Donald Trump a affirmé que les États-Unis et la Chine sont proches d'un accord commercial. Le président américain est prêt à rencontrer Xi Jinping, chef de l'État chinois avant fin 2025, si un pacte était conclu. Côté valeurs, Eutelsat a fini en tête de l'indice SBF 120 après avoir publié des résultats annuels en ligne avec ses objectifs. Le CAC 40 a perdu 0,14% à 7621 points tandis que l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,18% à 5252 points.

En Europe, Diageo (+4,38% à 1894 pence) a affiché une des plus fortes hausses à Londres après avoir publié des résultats annuels 2024/2025 supérieurs aux attentes. Sur cette période, le chiffre d'affaires net s'est établi à 20,25 milliards de dollars, en baisse de 0,1% sur une base déclarée mais en hausse de 1,7% en organique. Les analystes tablaient sur 20,2 milliards de dollars et une augmentation organique de 1,4%. Le bénéfice net ressort à 2,538 milliards de dollars, soit un repli de 39,1%. Le bénéfice par action (BPA) a atteint 164,2 cents en recul de 8,06%, dépassant les 161,6 cents attendus.

À Paris, Eutelsat (+12,05% à 3,30 euros) a bondi alors que le groupe a publié des résultats annuels globalement mitigés. Sur la période, il a généré un chiffre d'affaires de 1,243 milliard d'euros, en progression de 2,5%. " Les résultats de l'exercice 2024-25 sont en ligne avec nos objectifs. L'année a été marquée par des activités LEO soutenues, dont le chiffre d'affaires a progressé de plus de 80% et représentent désormais 15% du chiffre d'affaires ", a réagi Jean-François Fallacher, directeur général d'Eutelsat. L'Ebitda s'élève à 676 millions d'euros, dépassant les 625 millions d'euros attendus par les analystes.

Maurel & Prom (+5,71% à 5,37 euros) a progressé alors que le groupe a dévoilé des résultats en repli au premier semestre 2025. Le chiffre d'affaires s'élève à 289 millions de dollars, en baisse de 30% par rapport au premier semestre 2024 (412 millions de dollars), en raison de la baisse à la fois de la production consolidée en part M&P (en recul de 7% à 29 620 boepd) et du prix de vente moyen de l'huile (en chute de 16% à 70,9 dollars/baril). La moindre activité de trading d'huile pour le compte de tiers (52 millions de dollars contre 77 millions de dollars en 2024) explique également cette baisse. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'établit à 140 millions de dollars en recul de 25%. Le résultat opérationnel s'établit à 98 millions de dollars en repli de 22%.

Les chiffres macroéconomiques

Au mois de juin, la production industrielle française a bondi de 3,8%, loin de la hausse de 0,8% qui était anticipée par les analystes. Au mois de mai, la production industrielle dans l'Hexagone avait reculé de 0,7%.

En juin 2025, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE, par rapport à mai 2025, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En mai 2025, les prix à la production industrielle avaient diminué de 0,6% dans la zone euro et dans l'UE. En juin 2025, par rapport à juin 2024, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,6% dans la zone euro et dans l'UE.

En France, s'étant rapproché de la barre du 50,0 du sans changement et ayant atteint, à 49,6, un sommet de neuf mois en juin, l'indice PMI HCOB de l'activité commerciale – qui compare le volume d'activité du mois en cours à celui du mois précédent – s'est replié à 48,5 en juillet contre 49,7 attendu. Il signale ainsi la plus forte contraction de l'activité du secteur des services français depuis avril dernier.

À 50,6 en juillet, l'indice PMI HCOB de l'activité commerciale en Allemagne est en hausse par rapport à 49,7 en juin et de nouveau au-dessus du seuil neutre de 50,0 pour la première fois en quatre mois. Le secteur des services en Allemagne a pris un départ positif au second semestre de l'année, avec une croissance renouvelée de l'activité commerciale et une hausse de la demande, selon la dernière enquête HCOB PMI.

En zone euro, l'indice désaisonnalisé PMI composite HCOB de l'activité globale (une moyenne pondérée de l'indice PMI HCOB de la production manufacturière et de l'indice PMI HCOB de l'activité du secteur des services) s'est redressé de 50,6 en juin à 50,9, signalant une accélération de l'expansion en juillet. Le taux de croissance de l'activité est toutefois demeuré modeste et inférieur à sa moyenne de long terme (moyenne de l'indice composite depuis 1998 à 52,4).

Aux États-Unis, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM a été décevant. Entre les mois de juin et de juillet, il a reculé de 50,8 à 50,1, alors qu'une hausse était espérée à 51,5. Le rapport signale que malgré le ralentissement du rythme de la progression de l'activité dans le secteur des services, cet indicateur reste en expansion pour le deuxième mois consécutif. Dans le détail, l'indice d'activité des entreprises est resté en expansion en juillet, s'établissant à 52,6 %, soit 1,6 point de pourcentage de moins que le chiffre de juin (54,2 %).

Aux États-Unis, au mois de juillet, l'indice PMI de S&P Global mesurant le niveau de l'activité du secteur des services aux États-Unis a progressé plus que prévu. Il s'est élevé à 55,7 points, un plus haut depuis sept mois, contre des attentes à 55,2 points. Au mois de juin, il était à 52,9 points. L'activité commerciale a augmenté à son rythme le plus soutenu depuis le début de l'année, dans un contexte d'expansion solide.

Au mois de juin, le déficit de la balance commerciale américaine s'est élevé à 60,20 milliards de dollars, contre une prévision à 62,60 milliards de dollars. En mai, le déficit avait atteint 71,70 milliards de dollars.

L'euro gagne 0,06% à 1,1577 dollar vers 17h45.