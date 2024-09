Les marchés européens en berne avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens ont fléchi à quelques heures du plus important rendez-vous économique de la semaine : la décision de la Fed. Le CAC 40 a perdu 0,57% à 7444,90 points tandis que l’EuroStoxx 50 a reculé de 0,46% à 4838,41 points. A Wall Street, le climat est également maussade avec un Dow Jones qui s’effrite de 0,09%, vers 17h45.

Après un cycle de onze hausses, la Fed doit abaisser pour la première fois depuis mars 2020 ses taux directeurs.

"La Fed va enfin répondre ce soir à la question qui domine les marchés depuis plusieurs semaines", relève LBP AM : "va-t-elle commencer son cycle de baisse des taux avec une baisse normale de 25 points de base ou une baisse plus importante de 50 points de base, après avoir maintenu ses taux à 5,5% pendant plus d'un an ?"

Pour le gérant "l'incertitude du marché sur la décision de la Fed est la plus élevée depuis plus de 15 ans". Il estime toujours qu'"une baisse de 25 points de base est légèrement plus probable qu'une baisse de 50 points de base", mais que "tout est possible".

"Il est peu probable que le président Jerome Powell donne des indications claires sur les prochaines réunions. Nous anticipons un ton plus dovish en septembre en raison des risques de baisse auxquels est confronté le marché du travail" anticipe de son côté, François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.

En Europe, les taux d'inflation sont ressortis conformes aux attentes pour le mois d'août. Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est élevé à 2,2% en août, conformément aux prévisions, contre 2,6% en juillet selon une nouvelle estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Parallèlement, au Royaume-Uni, l'inflation s'est maintenue à 2,2% en août comme attendu. Ces chiffres ne devraient pas faire changer d'avis la Banque d'Angleterre, qui fera connaître sa décision de politique monétaire demain à 13 heures. Un statu quo est attendu après une décision très serrée d'assouplissement monétaire en août. La Banque du Japon ne devrait pas non plus modifier ses taux vendredi matin.

Côté valeurs, Unibail-Rodamco-Westfield poursuit son désendettement avec de nouvelles cessions. Parallèlement, Carmat a chuté après l'annonce d'une augmentation de capital.