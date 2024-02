Les marchés européens en baisse après l'inflation américaine

Du côté des valeurs, cette séance a été dominée par les résultats annuels: Michelin, premier membre du CAC 40 à publier cette semaine, a fini en tête de l'indice après un résultat opérationnel 2023 record, et Bénéteau à la première place du SBF 120. En France, les performances 2023 de Capgemini, d'EssilorLuxxotica, d'Airbus, d'Orange, de Renault, de Safran, de Schneider Electric et de Legrand sont notamment attendues d'ici jeudi soir.

La publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis était l'un des principaux rendez-vous économiques de la semaine. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,1% en janvier en rythme annuel, contre un consensus de 2,9%, après 3,4% en décembre. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,9% en rythme annuel, contre 3,7% de consensus et 3,9% en décembre.

(AOF) - Les bourses européennes ont clôturé dans le rouge ce mardi après la publication d’une inflation américaine plus élevée qu’attendu. L'indice CAC 40 a perdu 0,84% à 7625,31 points tandis que l'EuroStoxx50 a reculé de 1,22% à 4688,21 points. Le rouge est également de mise aux Etats-Unis, où le taux américain à dix ans bondit de 9 points de base à 4,27%. L'indice S&P 500 perd 1,11% et le Nasdaq Composite, 1,25% vers 17h30.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.