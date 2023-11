Les marchés européens dans le vert : l'inflation américaine rassure

Seules 5 membres de l'indice CAC 40 ont fini dans le rouge, dont Orange et Sanofi en raison de leur caractère défensif.

Ces anticipations ont entraîné un net repli des taux longs, avec un rendement du dix ans américain en recul de plus de 19 points de base à 4,44%.

"L'inflation globale et l'inflation sous-jacente ont été inférieures aux attentes en octobre, alors que le marché du travail s'affaiblit depuis plusieurs mois", a commenté Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions. "Les prix des logements sont toujours l'un des plus grands contributeurs à l'inflation globale, mais ils ont décéléré par rapport au mois précédent", de sorte que la Fed "aura moins de pression pour maintenir les taux à un niveau élevé pendant une longue période".

La statistique la plus importante de la semaine a surpris favorablement. L'indice des prix à la consommation a progressé de 3,2% en rythme annuel en octobre aux Etats-Unis, contre un consensus de 3,3% et 3,7% en septembre. L'inflation core s'est élevée à 4% en rythme annuel en octobre, après 4,1% en septembre. Elle était anticipée à 4,1%.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en nette hausse grâce à des chiffres d’inflation plus faibles que prévu aux États-Unis, qui ont provoqué une nette une détente des taux longs. Le CAC 40 a gagné 1,39% à 7 185,68 points et l'Eurostoxx50 a progressé de 1,51% à 4 296,27 points. Les indices américains progressaient également fortement : +1,66% pour le Dow Jones vers 17h30.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.