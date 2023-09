Les marchés européens dans le vert en attendant le discours de Jerome Powell

Coté valeurs, Kering a affiché l'une des plus fortes baisses du CAC 40 après que Jefferies a abaissé sa recommandation à Conserver en réduisant son objectif de cours de 655 à 500 euros.

Après la Fed, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre demain et de la Banque du Japon vendredi de dévoiler leurs décisions de politique monétaire.

Le stratégiste senior chez La Française AM s'attend à un message inchangé de la part de Jerome Powell. Le patron de la Fed " va commencer à préparer le marché à une potentielle hausse des taux supplémentaire avant la fin de l'année en raison d'une croissance économique toujours au-delà de sa croissance potentielle, d'un marché de l'emploi qui ne montre que peu de signes de modération et d'un prix du baril de pétrole en forte hausse depuis le mois de juin."

En amont de la réunion de la Fed, François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM, estime que la banque fédérale américaine va très probablement laisser ses taux directeurs inchangés. Une tendance qui est déjà très anticipée par les marchés.

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en hausse en attendant ce soir la décision de politique monétaire de la Fed et le discours de Jerome Powell. L’indice CAC 40 a progressé de 0,67% à 7 330,79 points et l’EuroStoxx50 a gagné 0,78% à 4 275,80 points. A Wall Street, les indices évoluent en ordre dispersé. Vers 17h30, le Dow Jones avance de 0,51% alors que le Nasdaq Composite recule de 0,26% vers 17h30.

