Les marchés européens dans le vert avant l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés actions européens sont bien orientés et restent prudents après un nouvel épisode dans la guerre commerciale. Une cour d'appel fédérale de Washington a rétabli hier les taxes douanières "réciproques" annoncées en avril par Trump. Une décision prise au lendemain d'une décision de justice ordonnant le blocage des droits de douane au motif que le président américain avait "outrepassé son autorité". Côté statistiques, les chiffres de l'inflation PCE seront dévoilés à 14h30. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,28% à 7801 points et l'Eurostoxx 50 progresse de 0,57% à 5401 points.

En Europe, à la Bourse de Zurich, Holcim recule de 0,21% à 99,94 francs suisses. Le groupe suisse de matériaux de construction annonce avoir donné le coup d'envoi du projet Olympus dans son usine grecque de Milaki, conçu pour produire deux millions de tonnes de ciment à émissions "proche de zéro" par an à partir de 2029, pour un investissement prévu de 400 millions d'euros. Dans ce projet, Holcim s'associe à Air Liquide, soutenu à hauteur de 125 millions d'euros par le Fonds pour l'innovation, financé par les revenus du système d'échange de quotas d'émission de l'UE.

Le titre Sanofi signe la plus forte baisse du CAC 40, cédant 4,39%, à 87,93 euros, après avoir présenté des résultats mitigés de deux études. Ces dernières concernent l'itépekimab, un anticorps monoclonal, testé chez d'anciens fumeurs atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) insuffisamment contrôlée. Dans l'étude Aerify-1 de phase 3, il a atteint son principal objectif d'évaluation, à savoir une réduction statistiquement significative de 27 % des exacerbations aigües modérées à sévères par rapport au placebo, ce qui constitue un bénéfice cliniquement significatif.

Danone (+0,43% à 75,54 euros) annonce que Shane Grant, DGA Groupe, DG Amériques et DG Produits laitiers et d’origine végétale, et Global Sales - également membre du comité exécutif de Danone - a choisi de poursuivre une nouvelle opportunité professionnelle en dehors de l'entreprise. Son départ sera effectif le 13 juin 2025. Dans l’immédiat, Véronique Penchienati-Bosetta, Directrice Générale Adjointe du groupe, reprendra les responsabilités de Shane, en plus de celles qu’elle assume actuellement.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 1,1% en avril après +0,9% le mois précédent. Elles étaient attendues en hausse de 0,2%.

En Allemagne, l'inflation en mai sera connue à 14h00.

Aux Etats-Unis, le revenu et consommation des ménages en avril et l'indice des prix PCE en avril seront publiés à 14h30 avant l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en mai à 15h45.

Aux Etats-Unis, la nouvelle estimation de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en mai sera communiquée à 16h00.

Vers 12h, l'euro cède 0,40% à 1,1329 dollar.