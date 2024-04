Les marchés européens dans le vert après les PMI

(AOF) - Les marchés actions européens ont encore modestement avancé grâce aux statistiques positives publiées ce jeudi. L’indice CAC 40 est stable (-0,02%) à 8 151,5 points tandis que l’EuroStoxx50 a gagné 0,07% à 5 072,94 points. La tendance était similaire aux Etats-Unis, avec un Dow Jones qui s’adjuge 0,37% à 39 272,23 points vers 17h40.

Les statistiques européennes du jour ont confirmé l'amélioration à petit pas de la conjoncture. Le secteur privé de la zone euro a ainsi renoué avec la croissance en mars pour la première fois depuis mai 2023.

L'indice PMI composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,3 en mars après 49,2 en février contre un consensus de 49,9. Un indice supérieur à 50 signale une expansion du secteur. Les indices PMI français et allemand ont reflété une contraction des deux économies moindre qu'attendu en mars, à 48,3 contre 47,7 et 47,7 contre 47,4 respectivement.

Parallèlement, en février 2024, les prix à la production industrielle ont diminué de 1% dans la zone euro et dans l'Union européenne, par rapport à janvier 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus tablait sur une baisse de 0,6%.

A Paris, l'action Solutions30 a été reléguée à la dernière place de l'indice SBF 120 en raison de la prudence de la direction sur sa croissance cette année. Inversement, Solvay s'est hissé parmi les premières places de l'indice après que David Einhorn, fondateur du fonds spéculatif Greenlight Capital, a déclaré avoir pris une participation dans le groupe.