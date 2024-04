Les marchés européens dans le rouge, pluie de résultats

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en nette baisse au terme d'une séance animée par les résultats des sociétés et par une inflation américaine plus élevée qu'anticipé. L'indice CAC 40 a perdu 0,93% à 8016,65 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,99% à 4940,41 points. Le Footsie 100 a fait exception et touché un plus haut historique grâce à un projet de rachat du groupe minier Anglo American. Même tendance à Wall Street où le Dow Jones recule de 1,53% vers 17h30.

Si la première estimation du PIB américain au premier trimestre est ressortie sous les attentes, à 1,6% contre un consensus de 2,5%, l'inflation a progressé plus que prévu sur cette période Outre-Atlantique. L'indice des prix PCE a augmenté de 3,7% dans sa version core contre 3,4% attendus et 2% au quatrième trimestre. Les taux longs américains ont bondi après cette statistique.

"Ces chiffres ne donnent pas à la Fed la confiance nécessaire pour que l'inflation se rapproche bientôt de l'objectif de 2 %. Le président de la Fed, M. Powell, a toujours indiqué qu'il s'agissait d'une condition préalable à une baisse des taux", explique Commerzbank. Nous y voyons une confirmation de notre prévision selon laquelle la Fed ne réduira pas ses taux d'intérêt avant décembre".

Cette statistique a provoqué un nouveau regain de tensions sur le marché des taux. Le rendement du 10 ans américain a été propulsé au-delà des 4,7%.

Les nombreux résultats d'entreprises publiés encore aujourd'hui ont continué d'animer les marchés. Sanofi a fini en tête du CAC 40 après avoir confirmé s'attendre à ce que le bénéfice par action de ses activités reste à peu près stable. BNP Paribas a aussi échappé à la baisse grâce à des résultats meilleurs que prévu. Dassault Systèmes a fini pour sa part en tant que lanterne rouge de l'indice, sanctionné en raison d'une publication mitigée.

Demain, les publications des résultats d'entreprises vont se poursuivre des deux côtés de l'Atlantique. A Paris, sont attendus ceux d'ADP, TotalEnergies, Safran ou encore Sopra Steria.

Aux Etats-Unis, Abbott, Chevron, Colgate-Palmolive et ExxonMobil présenteront aussi demain leurs résultats.