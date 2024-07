Les marchés européens clôturent dans le vert

Côté valeurs, Alstom a enregistré l'une des plus fortes hausses du SBF 120 grâce à la signature d'un contrat de 2,8 milliards d'euros pour le métro d'Hambourg. Parallèlement, Technip Energies a été soutenue par une note favorable de Morgan Stanley.

Si aucune statistique majeure ne figurait à l'agenda de ce mardi, l'inflation américaine en juin est particulièrement attendue demain. L'indice des prix à la consommation est anticipé en progression de 3,4% en rythme annuel, hors alimentation et énergie, comme en mai

Emmanuel Macron a demandé en fin de journée dans une lettre ouverte aux Français à "l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines, l'Etat de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l'indépendance française", d'engager "un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle, pour le pays".

'Nous restons prudents sur la dette souveraine française que nous sous-pondérons", annonce François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel Asset Management, évoquant un "risque de paralysie dû à un parlement fragmenté et une absence claire de majorité".

