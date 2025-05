Les marchés européens au beau fixe ; le CAC 40 au-dessus des 7900 points

En Europe, l'assureur suisse et groupe immobilier Swiss Life (+0,098% à 816,60 francs suisses) a fini dans le vert. " Swiss Life a bien démarré l'exercice 2025 ", a déclaré Matthias Aellig, directeur général du groupe. " Au cours des trois premiers mois de l'année, nous avons développé nos activités d'assurance et de commissions. Nous avons également enregistré un très fort afflux net d'argent frais dans le domaine de la gestion de fortune pour le compte de tiers ".

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé sur une note positive. Au cours de cette séance, dépourvue de catalyseurs majeurs, les investisseurs ont pris connaissance de la confiance des consommateurs de la zone euro qui s'est améliorée plus que prévu sur un mois en mai. Côté valeurs, le secteur des télécoms, Orange en tête, a été bien orienté à la faveur de la spéculation entourant une potentielle vente de SFR. Le CAC 40, en hausse de 0,75%, a facilement dépassé le cap des 7900 points (7942,42). L'EuroStoxx 50 a progressé de 0,42% à 5449 points. Le Dax allemand a atteint un plus haut absolu.

