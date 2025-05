Les marchés européens attendus dans le rouge avant les PMI, Elior en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes devraient reculer ce jeudi à l'ouverture de la séance avant la publication de l'indice des directeurs d'achat (PMI) pour le mois de mai en France, en zone euro et aux Etats-Unis. Le CAC 40 devrait perdre 0,61%. Les investisseurs sont inquiets du projet de loi de baisse des impôts et de réductions budgétaires de Donald Trump. Celui-ci devrait entraîner une hausse des déficits. Côté valeurs, hier, Elior a annoncé une forte amélioration de sa profitabilité au premier semestre de son exercice 2024-2025. Le groupe a rehaussé sa marge d’Ebita ajusté.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Crédit Agricole

Groupe Crédit Agricole et groupe Crelan ont annoncé un nouveau partenariat stratégique, qui inclut une prise de participation minoritaire de 9,9% dans la banque coopérative belge par la banque française. Il comprend également des collaborations commerciales dans les domaines de la gestion d’actifs avec Amundi, de la banque privée et gestion de fortune (avec Indosuez Wealth Management / Bank Degroof Petercam) et du leasing (avec CA Leasing & Factoring). Les deux partenaires ont également l’intention de mettre en place d'autres initiatives commerciales communes dans un avenir proche.

Elior

Le chiffre d'affaires d'Elior s'établit à 3,213 milliards d'euros au premier semestre, soit une hausse de 1,5% en organique, portée par la Restauration Collective à 2,3%. La rentabilité opérationnelle progresse avec un Ebita ajusté de 132 millions d'euros sur cette période contre 100 millions d'euros l'an dernier. La marge d'Ebita ajusté de 4,1%, en progression de 90 points de base (+120 points de base en restauration collective), traduit la priorité donnée depuis deux ans au développement commercial rentable. Son résultat net est de 43 millions d'euros contre 1 million d'euros il y a un an.

LDC

Le chiffre d’affaires annuel de LDC sur l’exercice 2024-2025 s’élève à 6,323 milliards d'euros en hausse de 2% par rapport à l’exercice 2023-2024. A périmètre identique et taux de change constants, il a baissé de 1,6% avec des volumes commercialisés en hausse de 4,5%. La hausse du niveau d’activité portée par les récentes acquisitions et la consommation de volaille associée à la discipline financière du groupe permettent à LDC d’afficher un niveau d’Ebitda à 512,6 millions d'euros (8,1% des revenus) contre 550,2 millions d'euros en 2023-2024.

Reworld Media

Le groupe de médias Reworld Media a fait état d'un chiffre d'affaires au premier trimestre 2025 en recul de 5,2% à 122,5 millions d'euros "dans un environnement publicitaire peu dynamique" et sur fond "d'incertitudes géopolitiques persistantes". Le pôle BtoB a enregistré un chiffre d'affaires de 70,7 millions d'euros, en recul de 4,8% alors que le pôle BtoC a publié un chiffre d'affaires de 51,8 millions d'euros, en baisse de 5,6%. La société a réalisé sur la période 37% de son activité à l'international.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les données sur le climat des affaires en mai seront publiées à 8h45.

A 9h15 en France, les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mai seront publiées à 9h15, ceux de l'Allemagne à 9h30 et ceux en zone euro à 10h.

L'Indice Ifo du climat des affaires en mai en Allemagne sera publié à 10h.

Le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la BCE sera publié à 13h30.

Les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis seront publiés à 14h30.

Les Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services aux Etats-Unis seront publiées à 15h45.

Aux Etats-Unis, les données sur les ventes de logements neufs en avril seront connues à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz Aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,1331 dollar.

Hier à Paris

En repli durant la majeure partie de la séance, quelques indices européens ont réussi à terminer dans le vert. Ce n'est pas le cas du CAC 40 qui cède ce soir de 0,40 % à 7910,49 points, ou de l’Euro Stoxx 50 qui perd 0,05 % à 5451,95 points. La tendance a été pénalisée par la réforme fiscale de Trump, qui, si elle est votée devrait peser sur la dette publique. Cette perspective alimente la hausse des taux longs. Au niveau des valeurs, l’indice parisien n’a pas été aidé par le secteur du luxe qui s’est retrouvé dans le bas du palmarès, affecté par les résultats annuels décevants de Chanel.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont reculé nettement à la clôture de la séance ce mercredi. Les investisseurs surveillent le projet de loi budgétaire de Donald Trump, qui devrait entraîner une hausse des déficits. Le président américain a tenté hier de convaincre les Républicains d'adopter sa vaste réforme fiscale. Sur le marché obligataire, en cours de séance, le rendement du 10 ans américain avait gagné 4 points de base à 4,528%. Côté valeurs, Target a reculé après avoir abaissé ses perspectives annuelles. Le Dow Jones a perdu 1,91% à 41860,44 points et le Nasdaq a cédé 1,41% à 18872,64 points.