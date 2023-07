Les marchés européens atones en l'absence des investisseurs américains

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé cette deuxième séance de la semaine en léger repli, dans de faibles volumes du fait de la fermeture des marchés américains en ce jour de fête nationale (Independence Day). Le CAC 40 a perdu 0,23% à 7 369 points. Pour sa part, l’EuroStoxx50 s'est replié de 0,16% à 4 391 points.

Maigre en données macro-économiques, cette séance de mardi a été jalonnée par une statistique en provenance d'Allemagne.

Outre-Rhin, l'excédent de la balance commerciale est ressorti moins élevé que prévu en mai : 14,4 milliards d'euros alors que le consensus tablait sur 17,5 milliards d'euros, après 16,5 milliards d'euros en avril. Les exportations ont diminué de 0,1% contre un consensus de +0,3% après 1% en avril. Les importations ont progressé de 1,7% contre un consensus de +3,1% après -0,1% le mois précédent.

Par ailleurs, l'inflation en glissement annuel dans la zone OCDE, mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC), a chuté pour s'établir à 6,5 % en mai 2023, après 7,4 % en avril 2023, atteignant son plus bas niveau depuis décembre 2021. Entre avril et mai 2023, l'inflation a diminué dans tous les pays de l'OCDE, à l'exception des Pays-Bas, de la Norvège et du Royaume-Uni.

Aux Etats-Unis, les marchés étaient donc fermés ce mardi, 4 juillet oblige.

Demain, les investisseurs seront attentifs aux " minutes " du dernier comité de politique monétaire " de la Fed alors que son président Jerome Powell, lors du forum annuel de la BCE à Sintra au Portugal, avait réaffirmé la semaine dernière ne pas exclure la possibilité de relever les taux à deux reprises cette année.

Coté valeurs, Casino a vu sa cotation suspendue en fin de matinée après que le distributeur stéphanois a confirmé avoir reçu deux offres en vue du renforcement de ses fonds propres. La première offre émane du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et de Fimalac. La seconde provient de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, via leur véhicule d'investissement 3F. Les termes de chacune de ces propositions seront rendus publics à l'issue de la réunion avec les créanciers, soit mercredi 5 juillet après clôture.

De son côté, Boiron a également vu son titre suspendu à la mi-séance avant l'annonce d'une OA simplifiée lancée par le concert familial Boiron suivi d'une demande de retrait obligatoire. Selon le laboratoire spécialiste de l'homéopathie, la stratégie actuelle du groupe " ne nécessite pas le maintien de la cotation".