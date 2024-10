Les marchés européens agités par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient

Enfin, TotalEnergies a fini en tête de l'indice CAC 40 alors qu'il tenait sa journée investisseurs à New York. Dans cette ville où le groupe pétrolier français souhaite se faire coter en parallèle à Paris, il a annoncé la poursuite des rachats d'actions en 2025 au même rythme que cette année, soit 2 milliards de dollars par trimestre.

Côté valeurs, celles du secteur aérien sont restées sous pression en Europe en raison de l'augmentation des cours de l'or noir. Hier, l'Iran a attaqué Israël en tirant près 200 missiles. Cette attaque est notamment présentée comme une réponse à l'assassinat la semaine dernière du chef du Hezbollah libanais. Air-France-KLM et ADP ont enregistré une troisième séance de nette baisse, affaiblies en outre par la menace d'un alourdissement de la taxe sectorielle par l'exécutif.

Toujours sur le plan économique, le taux de chômage en zone euro est resté stable à 6,4% en août par rapport à juillet. Malgré un marché de l'emploi qui résiste, Luis de Guindos, le vice-président de la BCE a prévenu que la croissance pourrait être plus faible à court terme que ne le prévoit l'institution monétaire.

(AOF) - Au rebond ce matin, les marchés actions européens ont terminé proches de l'équilibre alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient se sont intensifiées avec l'attaque hier de l'Iran contre Israël. Le CAC 40 a gagné 0,05% à 7577,59 points et l'EuroStoxx 50 a avancé de 0,03% à 4955,41 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent légèrement au-dessus de l'équilibre avec un Dow Jones gagnant 0,06% vers 17h40.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.