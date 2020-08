Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les marchés et l'économie sur des chemins différents-Swiss Life AM Reuters • 12/08/2020 à 10:50









PARIS (Reuters) - Une certaine prudence s'impose dans les décisions d'investissement, les marchés paraissant déconnectés de l'économie réelle, dit-on chez Swiss Life Asset Managers. Certains indices d'actions évoluent à des niveaux records et, sur le marché obligataire, les écarts de crédit ("spreads") se rapprochent de niveaux dénotant un léger ralentissement de l'activité économique, lit-on dans une note de perspectives publiée mercredi par la société de gestion. "Entre-temps, les résultats des entreprises ont souffert, l'endettement devient vertigineux, les tensions politiques s'accentuent et la pandémie fait toujours rage aux quatre coins du globe", relèvent les experts de Swiss Life AM. L'écart entre les marchés et l'économie s'explique principalement par l'injection massive de liquidité sur les marchés financiers par les grandes banques centrales, qui gonfle le prix des actifs risqués mais également des valeurs refuges comme les emprunts d'Etat et l'or, lit-on dans la note. Dans ce contexte, une certaine prudence est nécessaire, en particulier sur le marché obligataire, où l'écart entre les valorisations et les fondamentaux est flagrant, selon Swiss Life AM. "Même si les facteurs techniques doivent modérer les écarts de crédit, nous pensons que le resserrement récent s'est trop éloigné des fondamentaux et nous redoutons les conséquences à long terme de l'expansion de la base monétaire", lit-on dans la note. Le soutien monétaire et budgétaire profite également aux actions, notamment aux Etats-Unis, où les valorisations se sont envolées, ce qui doit conduire les investisseurs à faire preuve de discipline dans l'évaluation du prix des actifs, selon Swiss Life AM. "Malheureusement, les investisseurs doivent revenir aux fondamentaux et évaluer le réalisme des prévisions de bénéfices à moyen terme qu'impliquent les prix actuels", préconisent les experts de la branche de gestion d'actifs de l'assureur suisse. "Dans un tel environnement, de simples ratios comme le ratio cours/bénéfices ne sont tout simplement pas suffisants." (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SWISS LIFE HLDG SIX Swiss Exchange +1.27%