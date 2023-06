LES MARCHÉS ÉMERGENTS ENTRE VOLATILITÉ ET OPPORTUNITÉS

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

Le contexte plus volatil des derniers trimestres a particulièrement impacté les marchés émergents qui ont souffert d'un fort retrait des investisseurs sur les 9 premiers mois de l'année 2022 toutes classes d'actifs confondues, en grande partie à cause de la poursuite de la hausse des taux d'intérêts américains. Si le discours plus prudent de la Réserve Fédérale Américaine (FED) concernant les hausses de taux a permis aux investisseurs de revenir sur les pays émergents, notamment sur les actions, depuis le dernier trimestre 2022, ce mouvement s'est vite estompé. Pourtant, tout indique que les pays émergents offrent des opportunités attractives. Tour d'horizon avec Patricia Urbano, Bing Yuan et Xiadong Bao, gérant(e)s actions émergentes – Edmond de Rothschild Asset Management.

QUEL EST LE SENTIMENT DES INVESTISSEURS VIS-À-VIS DES MARCHÉS ÉMERGENTS ?

Xiadong BAO: Le principal mot d'ordre semble être l'attentisme. En effet, si les investisseurs semblent acter les opportunités qu'offrent les marchés émergents, plusieurs sujets les incitent à ne pas prendre de risque trop tôt ; le principal étant l'attente de la fin du cycle de hausse des taux de la FED. La force du dollar et l'amplitude de la décélération de l'économie à venir étant les deux autres sujets majeurs. Notre scénario principal est celui d'un soft landing, donc d'une décélération progressive de l'économie américaine. Si cela se confirme, les actions émergentes pourraient devenir un actif rare, offrant une valorisation attractive et un potentiel de croissance intéressant.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX MOTEURS DE CROISSANCE DE CES PAYS ?

Bing YUAN : L'un des principaux moteurs que nous voyons à l'oeuvre dans les pays émergents actuellement est la diversification des chaînes d'approvisionnement. La pandémie et les tensions géopolitiques ont révélé certaines faiblesses dans les chaînes de production. Les pays développés souhaitent donc diminuer la concentration de leur dépendance à certains pays émergents. Les stratégies telles que le

« re-shoring » (relocalisation), le « near-shoring » (délocalisation dans un pays proche) et le « friend-shoring » (délocalisation dans un pays ami ou allié) sont donc apparues avec des répercussions importantes.

Patricia URBANO : Le Mexique par exemple devrait bénéficier de cette tendance. Etant très proche des Etats-Unis, le pays bénéficie d'un nouveau cycle d'investissement important notamment dans les domaines des équipements médicaux et de l'automobile. Signes de cet engouement, Tesla a déjà annoncé sa volonté d'y construire sa prochaine giga-usine (pour un investissement estimé à 10 milliards de dollars) et Foxconn recherche des terrains afin de s'établir durablement dans le pays. La Corée du Sud devrait également largement bénéficier de l'Inflation Reduction Act américain, notamment en tant que premier fournisseur de batteries pour l'industrie automobile aux états unis. Le CHIPS Act devrait aussi aider les fabricants de semi-conducteurs Taiwanais à augmenter leurs capacités de fabrication sur le sol américain avec des conditions favorables.

LES ÉMERGENTS DOIVENT-ILS DONC ENCORE ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME « L'USINE DU MONDE » ?

YB : Cela reste vrai en effet. Cependant on constate depuis plusieurs années une amélioration continue des chaînes de fabrication en particulier en Chine vers des produits à plus grande valeur ajoutée. C'est le cas par exemple dans le secteur des véhicules électriques ou pour les panneaux solaires, filières complètement intégrées maintenant. La Chine va également aider l'Arabie Saoudite à construire une usine métallurgique dont l'empreinte carbone sera la plus faible du monde ce qui montre également la progression des pays émergents en termes de standards environnementaux.

