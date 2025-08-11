Les marchés des métaux précieux poussent un soupir de soulagement après la déclaration de Trump selon laquelle l'or ne sera pas soumis à des droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Commentaire d'analyste, contexte, réaction sur les actions)

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il n'imposerait pas de droits de douane sur l'or, une décision saluée par les marchés mondiaux de l'or et qui a mis fin à des jours de spéculation selon laquelle le métal jaune pourrait être pris dans la querelle commerciale mondiale en cours.

"L'or ne sera pas soumis à des droits de douane!" a déclaré M. Trump dans un communiqué publié sur son compte de médias sociaux. Il n'a donné aucun détail.

Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a publié vendredi sur son site web une décision indiquant que Washington pourrait soumettre les lingots d'or les plus échangés aux États-Unis à des droits de douane spécifiques à chaque pays, ce qui aurait ébranlé les chaînes d'approvisionnement mondiales de ce métal.

En réponse, un responsable de la Maison Blanche a déclaré vendredi à Reuters que l'administration Trump préparait un décret "clarifiant les informations erronées" concernant les droits de douane sur les lingots d'or et d'autres produits spécialisés.

Un droit de douane américain sur l'or aurait été particulièrement néfaste pour la Suisse, une plaque tournante importante pour le raffinage et le transit de l'or. Le message de M. Trump, publié lundi, dissipe cette inquiétude.

"Nous sommes ravis d'apprendre que la crise a été évitée", a déclaré Ross Norman, analyste indépendant du marché de l'or. "Il s'agit d'un énorme soulagement pour les marchés de l'or, car le potentiel de perturbation était incalculable."

Les contrats à terme sur l'or américain GCv1 ont chuté de 2,4% à 3407 dollars l'once après le message de Trump lundi, réduisant une prime par rapport à l'or au comptant XAU= , la référence mondiale, qui a chuté de 1,2% à 3357 dollars.

Les actions de Barrick Mining ABX.TO ont chuté de 2,8 % lundi après-midi après que la société a publié ses résultats trimestriels , tandis que les actions de Newmont NEM.N - le plus grand mineur d'or au monde - étaient légèrement en baisse à 68,87 $. Les deux sociétés sont d'importants producteurs d'or américains.