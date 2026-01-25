Les marchés des changes sur le qui-vive en attente d'une intervention sur le yen japonais

Le yen a bondi vendredi après les vérifications des taux de la Fed de New York

La Première ministre japonaise s'engage à prendre les "mesures nécessaires" en cas de marchés anormaux

La session matinale de l'Asie pourrait être marquée par des mouvements brusques

Le dollar est en légère baisse par rapport au yen dans les premiers échanges de dimanche

Les marchés des changes commencent la semaine sur le qui-vive, avec la possibilité d'un achat officiel de yens pour amplifier la hausse de la devise vendredi et la promesse de la Première ministre Sanae Takaichi d'agir contre les mouvements spéculatifs .

En début de soirée, lors des échanges européens de dimanche, le yen s'est légèrement apprécié face au dollar. À 18h15 GMT, le dollar était en baisse de 0,47% contre le yen JPY= , s'échangeant à 155,00, son plus bas niveau depuis le 17 décembre.

Les heures de faible liquidité tôt dans la matinée de lundi en Asie seront probablement particulièrement agitées avec un jour férié en Australie qui réduit encore les échanges, ce qui peut exagérer les mouvements.

Les vendeurs à découvert sont déjà nerveux après que le yen a terminé vendredi avec sa plus forte hausse en près de six mois à 155,73 pour un dollar JPY= .

Vendredi, après avoir glissé vers 160 pour un dollar - où les marchés pensent qu'il y a un risque d'intervention - le yen a rebondi alors que la Réserve fédérale de New York a effectué des vérifications de taux , selon une source. Certains traders ont estimé que ce mouvement augmentait les chances d'une intervention conjointe des États-Unis et du Japon pour stopper la chute de la monnaie.

Il s'agirait de la première intervention conjointe depuis que les pays du Groupe des Sept (G7) ont vendu des yens en 2011 après le violent tremblement de terre de Tohoku, cette fois pour tenter de freiner l'envolée du yen.

Cette fois-ci, le yen est en baisse depuis des années. Il n'est pas loin d'avoir atteint son plus bas niveau depuis plusieurs décennies par rapport au dollar, et sa chute suscite des plaintes de plus en plus vives de la part des autorités, qui estiment qu'elle commence à nuire à l'économie. Vendredi, le yen est monté en flèche à deux reprises: une fois, soudainement, dans la matinée de Londres, et une autre fois lors de la session de New York.

Dimanche, Sanae Takaichi a déclaré que le gouvernement "prendra les mesures nécessaires contre les mouvements spéculatifs ou très anormaux du marché", sans préciser à quel marché elle faisait référence.

UN ACCORD À MAR-A-LAGO?

La faiblesse du yen est devenue une source de maux de tête pour les responsables politiques japonais, car elle fait grimper les coûts d'importation et l'inflation en général, ce qui nuit au pouvoir d'achat des ménages.

Le yen a perdu plus de 5 % par rapport au dollar depuis que Takaichi a pris les rênes du parti au pouvoir au Japon et les rendements obligataires ont grimpé en flèche , car les plans de dépenses de son gouvernement exigent davantage d'emprunts.

La semaine dernière, le yen a atteint des niveaux records contre l'euro EURJPY= et le franc suisse CHFJPY=R , avant de rebondir, et les traders pensent qu'il pourrait dépasser le prix de clôture de 155,73 pour un dollar si les marchés entrevoient des perspectives d'achat entre les Etats-Unis et le Japon.

"Dans ce cas, l'efficacité de l'intervention réelle future, le cas échéant, sera probablement plus importante", a déclaré Yusuke Miyairi, analyste chez Nomura.

La ministre japonaise des finances, Satsuki Katayama, a déclaré au début du mois de janvier que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et elle-même partageaient les mêmes préoccupations concernant ce qu'elle a appelé la récente "dépréciation unilatérale" du yen.

Scott Bessent a également discuté du won sud-coréen KRW= avec son homologue et a écrit sur X que sa récente dépréciation n'était pas conforme aux fondamentaux , suscitant des spéculations sur un "accord de Mar-a-Lago" visant à affaiblir le dollar par rapport au won et au yen.

"Il n'est pas ridicule de croire", a déclaré Brent Donnelly, cambiste et fondateur de la société d'analyse Spectra Markets, "qu'à la suite des commentaires de Bessent sur le KRW... les États-Unis et certains partenaires asiatiques se sont mis d'accord pour stabiliser ou renforcer le JPY, le KRW, le TWD (?)."