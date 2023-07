Les marchés dans une posture d’attente

Amundi

Récession technique évitée de justesse durant l'hiver dans la zone euro, baisse des inscriptions au chômage aux États-Unis, stabilité des rendements américains à 10 ans… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les marchés étaient dans l'expectative avant les décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE) de la semaine. Les actions mondiales sont restées globalement stables, les banques et les valeurs de rendement ayant surpassé les valeurs de croissance. Les bourses européennes sont restées stables et le marché américain a légèrement progressé. Les actions chinoises se sont mal comportées, les investisseurs s'inquiétant d'une perte de vitesse de l'économie. Les rendements obligataires à long terme sont restés stables, mais ceux à court terme ont été plus volatils et surtout plus élevés, le dernier rapport sur l'emploi aux États-Unis augmentant la probabilité d'une nouvelle hausse des taux de la Fed en septembre ou en novembre.

La hausse des taux et l'instabilité des segments à risque ont été les éléments déclencheurs de la légère hausse du dollar après deux semaines de faiblesse. Le cours de l'or a été soutenu par des taux réels légèrement plus faibles et par les achats d'or des banques centrales. Le cours du pétrole s'est légèrement redressé malgré des prévisions de croissance plus faibles en Chine, alors que la baisse de l'offre de l'OPEP+ commence à se faire sentir.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :