Les marchés d'Asie quasi atones avec le Nouvel An lunaire

Prières au Temple des Lamas à Pékin pour le premier jour du Nouvel An Lunaire, le 17 février 2026. ( AFP / ADEK BERRY )

Les marchés en Asie étaient mardi peu animés à l'instar de la veille, alors que commencent des longs congés du Nouvel An lunaire, marqués par la fermeture d'une partie des places boursières de la région.

Une partie des Bourses fermées, Sydney portée par BHP

Les Bourses de Chine continentale, de Séoul et de Taipei sont fermées en raison des congés du Nouvel An lunaire. La place hongkongaise a également suspendu ses échanges pour trois jours.

La Bourse de Sydney a connu dans la matinée un pic à +0,5% dans les premiers échanges après que le géant minier australien BHP a annoncé mardi un bénéfice net en forte hausse (+27,7%) pour les six derniers mois de 2025, stimulé par l'importante demande en cuivre pour répondre aux besoins d'énergie électrique mondiaux.

Vers 03H50 GMT, l'indice S&P/ASX 200 progressait toujours de 0,28%.

Après la publication lundi de chiffres montrant un ralentissement de la croissance thaïlandaise en 2025, qui a progressé de 2,4% l'année dernière contre 2,9% en 2024, la Bourse de Bangkok lâchait 0,11% vers 03H50 GMT mardi.

Les investisseurs gardent un oeil sur l'intelligence artificielle cette semaine, alors que s'ouvre officiellement à partir de jeudi à New Delhi le sommet mondial sur l'IA, présenté comme le plus grand sommet jamais organisé en la matière.

Après une flopée de tables rondes et débats qui ont débuté lundi, Narendra Modi et ses pairs doivent élaborer à partir de jeudi une feuille de route commune pour la gouvernance et la collaboration mondiales sur l'IA.

Michael Barr, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed), et la présidente de la Fed de San Francisco Mary Daly doivent s'exprimer mardi sur l'IA, selon Bloomberg News.

Très légère appréciation du yen face au dollar

Les échanges doivent reprendre mardi à Wall Street, la Bourse de New York ayant été fermée lundi en raison d'un jour férié aux Etats-Unis

Sur le marché des changes, le dollar s'échangeait autour de 153,13 yens vers 03H50 GMT, contre 153,58 yens la veille vers 10H30 GMT.

La devise japonaise pâtit d'une croissance plus faible qu'attendue au Japon.

Selon des statistiques officielles publiées lundi, le produit intérieur brut (PIB) du pays a progressé de 0,1% sur la période octobre-décembre par rapport au trimestre précédent, là où le consensus des analystes sondés par Bloomberg tablait sur 0,4%.

L'or fléchit, le pétrole incertain

L'or continuait de fléchir mardi, cédant 0,99% vers 3H50 GMT, à 4.956,79 dollars l'once, tandis que l'argent abandonnait 2,14%, à 75,49 dollars l'once.

Le marché pétrolier était, lui, incertain, continuant de surveiller les discussions entre l'Iran et les Etats-Unis.

Vers 03H50 GMT, le baril de WTI nord-américain gagnait 1%, à 63,52 dollars, et celui de Brent de la mer du Nord perdait 0,45%, à 68,34 dollars.

Le président américain Donald Trump a mis en garde Téhéran lundi contre "les conséquences de ne pas conclure un accord" avant des pourparlers prévus entre les Etats-Unis et l'Iran à Genève dès mardi au sujet du programme nucléaire iranien.