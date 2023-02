Les marchés d’actions ont bien commencé l’année 2023

L'hebdo des marchés d'Amundi

Baisse de la production industrielle en zone euro, solidité des ventes au détail aux Etats-Unis, pic historique de l'indice FTSE 100… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

L'indice S&P 500 a gagné 7%, le Dow Jones stoxx a augmenté de près de 10%.

Les marchés européens ont surperformé leurs homologues américains, grâce à une combinaison de valorisations plus attrayantes, d'une amélioration des fondamentaux (avec des révisions à la hausse significatives des chiffres de croissance du PIB) et à la recherche de valeurs décotées. Les scénarios plus sombres qui prévalaient au cours de l'automne dernier ont progressivement disparu. Les investisseurs craignaient une récession mondiale alimentée par les politiques monétaires restrictives des principales banques centrales et la crise énergétique en Europe.

Au lieu de cela, les évolutions économiques positives au cours des deux derniers mois ont repoussé la perspective d'une recession à un futur plus lointain. De plus, l'inflation a continué de baisser depuis son pic de 2022, et les investisseurs ont commencé à anticiper que si la tendance actuelle se poursuit, l'inflation pourrait atteindre l'objectif de 2% de la Réserve fédérale américaine (Fed) d'ici le début de 2024.

Cela a également donné aux marchés financiers une bouffée d'optimisme. Cependant, une croissance plus soutenue rendra probablement l'inflation sous-jacente plus persistante et conduira les banques centrales à mener une politique monétaire plus restrictive plus longtemps. Les dernières données américaines allaient dans ce sens, avec des surprises à la hausse pour les derniers chiffres d'inflation et des indicateurs montrant toujours un marché du travail en surchauffe. Ces données maintiennent la pression sur la Fed qui pourrait devoir continuer à augmenter les taux d'intérêt pour freiner l'inflation, ce qui pourrait ralentir l'expansion économique et affecter le marché du travail. Les investisseurs ont revu à la hausse le niveau où ils voient les taux directeurs culminer cette année et n'anticipent plus un assouplissement des taux directeurs américains à la fin de l'année.

