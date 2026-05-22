Les marchés boursiers s'envolent et le dollar atteint son plus haut niveau depuis six semaines

par Ankur Banerjee

Les actions asiatiques ont progressé vendredi, le dollar américain s'est maintenu près de ses plus hauts niveaux depuis six semaines et les cours du pétrole ont été volatils, les investisseurs espérant une avancée dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran, bien que les deux parties restent en désaccord sur des questions clés.

La crainte des investisseurs reste la fermeture imminente du détroit d'Ormuz, artère vitale pour l'approvisionnement énergétique mondial qui a fait flamber les prix du pétrole et bouleversé les perspectives mondiales en matière de taux d'intérêt en raison des craintes inflationnistes.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré qu'il y avait eu “quelques signes encourageants” dans les négociations visant à mettre fin à la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui dure depuis près de trois mois, mais des divergences subsistent concernant les stocks d'uranium de Téhéran et le contrôle du détroit.

Sur les marchés boursiers, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,8%, s'apprêtant à enregistrer une légère hausse hebdomadaire. Le Nikkei japonais .N225 a gagné 2,8%, frôlant un nouveau record, tandis que les actions taïwanaises .TWII ont progressé de 2,3%.

Les contrats à terme sur les actions américaines EScv1 ont progressé de 0,36% et les contrats à terme européens STXEc1 ont gagné 1%, s'apprêtant à un démarrage en force, le moral des investisseurs ayant été ragaillorni par les résultats de Nvidia cette semaine, venant couronner une série de résultats solides des grandes entreprises technologiques .

Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone, a déclaré que l'actualité s'orientait progressivement vers des éléments concrets que les marchés peuvent intégrer avec plus de conviction.

“Même si le niveau de confiance n'est pas encore particulièrement élevé,” a ajouté Weston.

Les cours du pétrole ont augmenté vendredi après avoir chuté brutalement, les messages contradictoires concernant les négociations avec l'Iran laissant les investisseurs dans l'incertitude. Les prix restent bien supérieurs aux niveaux d'avant-guerre et devraient rester élevés même si une résolution est dévoilée.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,9% à 104,56 dollars le baril, mais s'apprêtaient à enregistrer une baisse de 6% sur la semaine. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont gagné 1,35% à 97,64 dollars. O/R

Les perturbations énergétiques prolongées, alors que la guerre s'éternise, menacent de se répercuter sur les prix à travers le monde, incitant les traders à anticiper des hausses de taux dans les marchés développés et émergents.

Les marchés anticipent désormais d'éventuelles hausses de taux de la part de la Réserve fédérale américaine d'ici la fin de l'année, alors qu'ils tablaient sur deux baisses de taux avant la guerre.

“Nous observons un lien inhabituellement fort entre les prix du pétrole et les taux mondiaux, ce qui reflète à quel point ce choc est désormais généralisé et sans frontières,” a déclaré Mitch Reznick, responsable des titres à revenu fixe chez Federated Hermes.

“Ce qui semblait initialement être un changement dans les anticipations d'inflation se répercute désormais directement sur l'inflation effective, renforçant l'idée que les banques centrales devront maintenir une politique monétaire restrictive plus longtemps pour rétablir la stabilité des prix.”

Cela a fait grimper les rendements des bons du Trésor et a stimulé le dollar, qui a également bénéficié de la demande de valeurs refuges. L'euro EUR= s'établissait à 1,1614 dollar, proche du plus bas niveau en six semaines atteint jeudi, et devrait enregistrer une baisse de 1% ce mois-ci. FRX/

Face à un panier de devises, le dollar =USD s'établissait à 99,247. Le yen japonais JPY= s'établissait à 159,11 pour un dollar, dangereusement proche du seuil crucial des 160 que les traders craignent de voir inciter les autorités japonaises à intervenir à nouveau sur le marché.

Cette nouvelle faiblesse du yen fait suite à une intervention de Tokyo, estimée à 65 milliards de dollars, il y a quelques semaines à peine, visant à soutenir la devise.

Les données publiées vendredi ont montré que l'inflation sous-jacente du Japon s'était ralentie en avril pour atteindre son plus bas niveau depuis quatre ans, compliquant les perspectives concernant la trajectoire de hausse des taux de la Banque du Japon.

Min Joo Kang, économiste senior chez ING, a déclaré que le PIB du premier trimestre, meilleur que prévu, et les données solides sur les exportations d'avril publiées en début de semaine démontraient la résilience de l'économie japonaise malgré les chocs énergétiques, ce qui a conforté la Banque du Japon dans sa décision de relever ses taux.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))