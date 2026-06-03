Les marchés boursiers reculent suite aux nouvelles attaques en Iran, tandis que les cours du pétrole grimpent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur la séance matinale en Europe)

* Les espoirs d'une avancée dans le détroit d'Ormuz s'amenuisent

* Les cours du pétrole se rapprochent des 100 dollars

* Les actions reculent, mais l'engouement pour l'IA offre un filet de sécurité

par Tom Westbrook et Harry Robertson

Les actions européennes et les contrats à terme américains ont légèrement reculé mercredi, alors que les cours du pétrole ont progressé pour la troisième séance consécutive, sur fond de reprise des hostilités dans le Golfe après l'enlisement des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,4% en début de séance, tandis que les contrats à terme sur l'indice américain S&P 500 ESc1 ont glissé de 0,1%.

La hausse des actions s'est toutefois poursuivie sans encombre en Asie, où les indices boursiers ont atteint des niveaux records au Japon et à Taïwan.

Une attaque de missiles iraniens a endommagé l'aéroport du Koweït mercredi et l'armée américaine a frappé des sites près du détroit d'Ormuz, alors que le fragile cessez-le-feu entre les deux parties était une nouvelle fois mis à rude épreuve. L'Iran et les États-Unis ont déclaré la semaine dernière avoir conclu un accord provisoire pour mettre fin à la guerre, mais ils n'ont encore rien signé.

Le conflit pourrait ralentir la croissance mondiale à des taux rarement observés en dehors de crises telles que la crise financière de 2008 et faire grimper l'inflation de manière spectaculaire s'il se prolongeait jusqu'à l'année prochaine, a averti mercredi l'Organisation de coopération et de développement économiques .

Les prix du pétrole ont repris leur ascension vers la barre des 100 dollars, le Brent, référence mondiale LCOc1 , progressant de 2% à 98 dollars le baril.

“La semaine dernière... la tendance s'orientait vers une sorte de protocole d'accord (memorandum of understanding) et les marchés étaient optimistes, convaincus que cela allait se concrétiser”, a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne.

“La situation semble désormais plus précaire (). Cela suggère que les parties reviennent à la table des négociations avec moins de marge de manœuvre pour y parvenir, et je pense que nous assistons à un dénouement de certains de ces paris.”

Les marchés boursiers européens, qui importent de l'énergie et comptent moins d'entreprises spécialisées dans l'IA, ont été plus durement touchés par la crise iranienne que leurs homologues américains.

L'indice du dollar américain =USD , qui suit l'évolution de la devise par rapport à ses homologues, est resté stable à 99,31.

Les traders sur le marché des changes étaient toutefois sur le qui-vive après que le dollar a progressé face au yen japonais

JPY=EBS pour atteindre le niveau de 160, seuil à partir duquel le marché a tendance à s’inquiéter d’une intervention des autorités de Tokyo. Le dollar a ensuite reculé pour s’échanger à 159,65 yens.

La chute du yen a incité le ministre des Finances à lancer de nouvelles mises en garde mercredi .

L'ENGOUEMENT POUR L'IA SE POURSUIT

Dans le secteur technologique, le thème de l'intelligence artificielle semble insensible aux inquiétudes liées à la guerre et les indices boursiers de Wall Street ont enregistré de légers

gains pour atteindre des niveaux records mardi. Les actions de Marvell Technology MRVL.O ont bondi de 32,5% pour atteindre un niveau record après que le patron de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a qualifié le fabricant de puces de “prochaine entreprise à 1 000 milliards de dollars”.

Les gains liés à l'IA ont propulsé l'investisseur technologique SoftBank 9984.T au-dessus de Toyota 7203.T en tant qu'entreprise la plus valorisée du Japon.

“Le ton du marché reste globalement optimiste, malgré la hausse des prix du pétrole, alors que les investisseurs tentent de comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient”, a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown.

SpaceX – qui se concentre principalement sur l'IA – prévoit de lever 75 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse spectaculaire, selon une source proche du dossier.

Les résultats d'une enquête sur le secteur des services aux États-Unis et les chiffres de l'emploi dans le secteur privé sont attendus plus tard dans la journée de mercredi, avant la publication des données sur le marché du travail vendredi.

Les marchés, qui s'attendaient à des baisses de taux avant la guerre en Iran, ont intégré une hausse des taux américains d'environ 18 points de base cette année. Une hausse en Europe la semaine prochaine est pratiquement déjà intégrée dans les cours, suite à des données montrant que l'inflation s'est encore accélérée le mois dernier , tandis que les traders estiment à environ 75% la probabilité d'une hausse en juin au Japon.